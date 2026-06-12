Mouliaá dice que volverá a ausentarse de declarar por presuntas calumnias a Errejón al estar trabajando en Oriente Medio

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Elisa Mouliaá ha asegurado que no acudirá a declarar el próximo lunes ante el juez Arturo Zamarriego por la querella que presentó el exdiputado de Sumar íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, argumentado que está trabajando "entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo".

Mouliaá ha publicado este viernes en su cuenta de 'X' que está "trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano", que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes". "No asistiré a la citación prevista", ha afirmado.

La actriz pospondría así otra vez su declaración ante el juez por la querella de Errejón contra ella, presentada después de que Mouliaá le acusara en televisión de extorsionar a dos testigos que declararon en la causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico.

Y en un auto de este viernes al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha rechazado tanto la suspensión de la comparecencia como la recusación pedidas por Mouliaá, ya que se trata de "un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo la querellada para no comparecer ante el magistrado instructor para ser oída".".

LA ACTRIZ "PERSIGUE DILACIONES DEL PROCEDIMIENTO"

Zamarriego critica que la actriz "trata de 'montar' como sea una causa de recusación que no está prevista en la ley que no persigue otro fin distinto a las dilaciones del procedimiento y en consecuencia se está realizando en un claro y manifiesto fraude de ley".

El magistrado recuerda que la primera suspensión fue el 27 de marzo y subraya que el 26 de abril la actriz "fue reconocida en su domicilio por el médico forense, quien informó que estaba plenamente capacitada para declarar".

En la última cita el pasado 24 de abril, Mouliaá no se presentó al alegar que presentaba "un cuadro ansioso-depresivo relevante agravado por su situación judicial y mediática", que le impedía testificar, según informaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

El juez rememora que la actriz "anunció en un espacio televisivo su firme propósito de no comparecer" al primer llamamiento judicial, que fue suspendida por una intervención quirúrgica del que entonces era su abogado, Alfredo Arrién.

Asimismo, el auto recoge que la defensa de Errejón aportó diversas publicaciones en X donde la actriz "informaba de su firme propósito de no comparecer ante el magistrado instructor hasta que no se celebrara un juicio pendiente" en el que ella era denunciante.

MOUILAÁ ASEGURA QUE "SIEMPRE" COLABORA CON LA JUSTICIA

La actriz ha señalado en su publicación este viernes que sigue pendiente de resolución por la Audiencia Provincial de Madrid si hay juicio contra Errejón por presunto abuso sexual contra ella. "Resulta difícil comprender que se pretenda acelerar procedimientos accesorios mientras el asunto principal, que afecta a hechos de extrema gravedad, sigue esperando una decisión judicial definitiva", ha indicado.

"Siempre he colaborado con la justicia y seguiré haciéndolo. Lo que exijo es exactamente lo mismo que merece cualquier ciudadano: imparcialidad, garantías procesales, tutela judicial efectiva y respeto a los derechos fundamentales", ha apuntado.

Y ha continuado afirmando que no va a renunciar a defenderse: "No voy a aceptar que se silencie una denuncia grave mediante procedimientos paralelos. Y no voy a dejar de ejercer los derechos que me reconoce la Constitución".

La actriz ha concluido su publicación dejando constancia de su "confianza" en que "los órganos judiciales competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a derecho y con pleno respeto a las garantías que protegen a todos los ciudadanos".

ERREJÓN SOSTUVO QUE NO EXTORSIONÓ A NINGÚN TESTIGO

El pasado 24 de abril sí testificó Errejón, que aseveró ante el juez que no extorsionó a ningún testigo del caso de la presunta agresión sexual, asegurando que no tenía una relación cercana con el mismo, ya que ni siquiera tenía su contacto personal, aseguraron fuentes jurídicas a Europa Press.

Este testigo también declaró ese día y aseguró que todo lo que contó lo hizo a iniciativa propia, plenamente libre, sin presiones del expolítico, según las mismas fuentes.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X', difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.