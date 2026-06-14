Diez preguntas para Zapatero

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo Madrid Creado: Actualizado:

José Luis Rodríguez Zapatero afrontará este miércoles 17 y el jueves 18 de junio su declaración como investigado ante el juez José Luis Calama con una línea de defensa previsible: negar que hiciera gestiones ante la Administración para favorecer el rescate de Plus Ultra por 53 millones. El sumario no contiene una intervención directa suya para conceder la ayuda pública, pero sí al menos 24 episodios documentales o conversaciones en los que ocho emisores o canales lo citan, invocan o sitúan como la vía de influencia clave. Entre ellos, personajes centrales de la trama como Rodolfo Reyes (accionista mayoritario en la sombra de Plus Ultra), Julio Martínez Sola (presidente de la aerolínea) o el exministro José Luis Ábalos.

Al margen del rescate en sí, Zapatero va a tener que enfrentarse además a otro frente independiente a cuenta de las 103 joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho. La tasación de Ansorena en 1.323.915 euros de esas alhajas ha provocado la imputación adicional del exmandatario por delito fiscal y contrabando y la apertura de una pieza separada para aclarar el origen de ese ajuar bajo llave.

Estas son las diez cuestiones más sensibles que interpelan a quien dirigió el país entre 2004 y 2011 y era, hasta ahora, un faro moral para el PSOE.

— «Nuestro pana Zapatero detrás». La frase más comprometida no salió de su teléfono, sino del entorno de Plus Ultra. Tras una reunión en el Ministerio de Transportes, Rodolfo Reyes escribió que se notaba que habían sido recibidos por «altas recomendaciones» y añadió: «Nuestro pana Zapatero detrás». Calama y la UDEF ven esa expresión como un indicio nuclear de la «vía Zapatero». Su defensa podrá alegar que son palabras de terceros, exageraciones o expectativas de empresarios necesitados de ayuda, pero tendrá que explicar por qué su nombre aparece como supuesto respaldo político.

— El «Grupo Zapatero». Otro flanco es la expresión «Grupo Zapatero». El 4 de julio de 2020, un día después de crearse el fondo de rescate de la SEPI para empresas en apuros en pandemia, Martínez Sola escribió que el expediente «lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana» y añadió: «Ya estaban en ello». La pregunta no será solo si Zapatero habló con alguien, sino si existía realmente un grupo operativo a su alrededor. El expresidente tendrá que negar o explicar qué significaba esa etiqueta. Y por qué los directivos de la aerolínea la usaban con naturalidad.

— La sombra sobre la Sepi. Los mensajes sobre la Sepi constituyen el corazón político del caso. En septiembre de 2020 se plantea que «Zapatero hable con alguien en la Sspi» y, días después, que él o Julio Martínez Martínez («Julito», el supuesto testaferro del expresidente) consigan «aunque sea de palabra» la concesión de la ayuda con «un 100% de seguridad». La cautela es esencial: el sumario no prueba por sí solo una gestión efectiva de Zapatero ante la sociedad pública. Pero Calama podrá preguntarle si habló con responsables del fondo, directa o indirectamente, y qué conocimiento tuvo del expediente.

— La reunión con Escrivá. La defensa de Zapatero deberá hilar fino con la reunión citada por Ábalos a Koldo García: «Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social»; es decir, José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España. Ese mensaje aparece cerca de la fase de tramitación del rescate y se conecta con la situación de Plus Ultra ante la Seguridad Social. La prudencia impide inferencias definitivas. Pero las preguntas serán inevitables: qué se trató, cuándo, con quién y si Plus Ultra estuvo sobre la mesa.

— Análisis Relevante y los 490.780 euros. La parte económica es más difícil de despachar como simple rumor. La Udef sostiene que Análisis Relevante, sociedad de «Julito» Martínez, remitió 490.780 euros a Zapatero. También afirma que recibió fondos de Plus Ultra y de compañías sin vinculación aparente con la aerolínea, como Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. El imputado tendrá que explicar qué servicios prestó, por qué se le pagó, qué documentos lo acreditan y si esos ingresos tenían relación real con trabajos privados o eran una tapadera.

— Whathefav y sus hijas. El PP ya ha pedido imputar a Laura y Alba Rodríguez Espinosa por Whathefav, sociedad que define como «elemento finalista del entramado» y «centro de redistribución de flujos económicos». Les atribuye 247.191 y 199.904 euros en cuentas personales y recuerda que Zapatero reconoció en el Senado que su incorporación al circuito de Análisis Relevante «fue parte del acuerdo» con Martínez Martínez. Calama no ha acordado esa imputación, pero la cuestión golpea el entorno familiar: qué hizo Whathefav, por qué cobró y quién decidió esos pagos.

— Idella, Dubái y el 1%. Otro punto espinoso es la sociedad «offshore» Landside Dubai o Landside Middle East. La UDEF sostiene que se creó siguiendo instrucciones de Zapatero y la vincula a Idella Consulenza Strategica, también de «Julito» Martínez, que firmó con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate: 530.000 euros. La proximidad entre el contrato, la constitución en Dubái y la ausencia de pago en España alimenta la sospecha policial. Zapatero tendrá que negar o explicar si participó en esa estructura.

— Los móviles de Rodolfo Reyes. Calama ha pedido cooperación a Estados Unidos para usar como prueba la extracción del móvil de Rodolfo Reyes, facilitada por Homeland Security Investigations. Ese material ha servido como elemento de investigación; el juez quiere ahora que pueda llegar al juicio con plenos efectos procesales. Es relevante porque muchas referencias a Zapatero proceden de comunicaciones de Reyes y su entorno. Si EE UU autoriza su uso, la defensa ya no discutirá solo interpretaciones policiales, sino la incorporación formal de una fuente digital clave.

— La llamada de 11 minutos. Uno de los episodios que Calama podrá poner sobre la mesa es la supuesta llamada de 11 minutos entre Zapatero y Julio Martínez Sola en abril de 2020, cuando la aerolínea buscaba auxilio público. Rodolfo Reyes trasladó después a Ramón Gordils (supuesto mediador en la operación): «Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo». La defensa podrá alegar que se trata de una referencia de terceros y que el sumario no contiene la grabación de esa conversación ni una orden directa del expresidente. Pero la pregunta es delicada: si esa llamada existió, qué le explicó Plus Ultra, qué respondió el exmandatario socialista y si desde entonces se activó la llamada «vía Zapatero».

— Las joyas y el patrimonio. El último frente ya no es una derivada patrimonial incómoda, sino una nueva imputación. Calama ha abierto pieza separada contra Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando tras recibir la tasación de Ansorena sobre las 103 piezas de joyería valorados en 1,3 millones cuyo origen «en estos momentos no está justificado». El juez no da por probado ningún origen ilícito, pero le pedirá que explique adquisición, tributación e importación.