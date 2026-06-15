Mouliaá no acude a declarar por tercera vez por presuntas calumnias a Errejón y se arriesga a que el juez tome medidas

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Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar este lunes ante el juez Arturo Zamarriego por la querella que presentó el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, arriesgándose con ello a que el magistrado tome medidas contra ella en próximas fechas.

Se trata así de la tercera vez que Mouliaá pospone su declaración ante el juez por la querella de Errejón contra ella, presentada después de que la actriz le acusara en televisión de extorsionar a dos testigos que declararon en la otra causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico.

Mouliaá publicó el pasado viernes en su cuenta de 'X' que está "trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano", que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

"No asistiré a la citación prevista", afirmó la actriz tras ser citada para este lunes por el juez, que le avisó que, si no acudía, podría "acordarse su detención y traslado a la sede judicial" y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

"SE HAN INVERTIDO LOS ROLES"

Su abogada Yurena Carrillo sí se ha personado en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid con el objetivo de solicitar el informe médico que el juez pidió realizar para comprobar que se encontraba capacitada para declarar, después de que la actriz justificase su segunda ausencia por una baja médica por ansiedad.

"Hemos solicitado el informe médico, coincide con lo que ella dijo en la citación anterior, es confirmatorio de lo que manifestó, le dieron la razón en que tenía una situación puntual desbordante de estrés", ha expresado Carrillo en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de los juzgados de Plaza de Castilla.

Asimismo, ha indicado que ha solicitado al magistrado la posibilidad de que Mouliaá declarase por videoconferencia y que éste "ni siquiera" ha contestado a la petición. "No lo ha considerado", ha lamentado, argumentando que la actriz estaba dispuesta a declarar telemáticamente: "No sabemos si hubiera funcionado o no, ella ha intentado conectar y no tenía cobertura; pero lo que no se intenta, no se consigue".

"No hay dos versiones correctas, solo hay una y ella defiende la de ella y jurídicamente es sólida y sostenible", ha defendido su abogada, alegando que tras tener documentados escritos de defensa en este procedimiento, la actriz "está más cómoda" y "no le importa declarar por videollamada o, incluso, cuando vuelva".

"Ella lo que defiende en todo momento es que se le ha dado la vuelta a su situación y se han invertido los roles", ha abundado la letrada.

LA TUTELA JUDICIAL, "POR ENCIMA DE CUALQUIER PUJA DE PODER"

Preguntada entonces por en qué momento la actriz ha dejado de estar de baja, Carrillo ha respondido que "no" lo sabe: "La verdad es que no le he pedido los partes de alta. Yo, salvo que vaya a gestionar algo de los datos sanitarios, evito solicitarlo porque son datos sensibles".

Con todo, y después de que Zamarriego rechazase este viernes tanto la suspensión de la comparecencia como la recusación pedida por Mouliaá al tratarse de "un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo la querellada para no comparecer ante el magistrado instructor para ser oída", Carrillo ha apuntado que lo van a recurrir.

"Me anticipo a decir que voy a encontrar que no tiene espejo con la realidad material de lo que está pasando y decidiendo su señoría. Por lo tanto, voy a sostener la recusación en la siguiente instancia, seguiremos adelante mediante reforma y apelación", ha aseverado.

Así las cosas, ante una posible orden de detención, Carrillo ha reivindicado que, si bien no saben qué va a decidir el juez puesto que no ha podido hablar directamente con él, la tutela judicial efectiva de la actriz "está por encima de cualquier puja de poder".

Por su parte, fuentes de la defensa de Errejón han trasladado a Europa Press que confían en que el magistrado libre una orden de detención en coherencia con sus requerimientos a la actriz.

ERREJÓN SOSTUVO QUE NO EXTORSIONÓ A NINGÚN TESTIGO

El pasado 24 de abril, cuando tampoco acudió Mouliaá, sí testificó Errejón, que aseveró ante el juez que no extorsionó a ningún testigo del caso de la presunta agresión sexual, asegurando que no tenía una relación cercana con el mismo, ya que ni siquiera tenía su contacto personal, aseguraron fuentes jurídicas a Europa Press.

Este testigo también declaró ese día y aseguró que todo lo que contó lo hizo a iniciativa propia, plenamente libre, sin presiones del expolítico, según las mismas fuentes consultadas.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X', difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comu