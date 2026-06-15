PSOE y Sumar reactivan la ley que permite las críticas a la religión y a la Corona tras dos años bloqueada

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El PSOE y Sumar han decidido desbloquear la tramitación de la reforma del Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como son las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Fue la primera iniciativa que el grupo plurinacional llevó al Pleno en esta legislatura y desde entonces, diciembre de 2023, estaba 'congelada' en la Comisión de Justicia.

Ahora los dos partidos que componen el Gobierno de coalición han decidido que la Mesa del Congreso, órgano en el que tienen mayoría, ponga fin este martes al plazo para la presentación de enmiendas al texto. Si algún grupo presenta enmienda de totalidad deberá ofrecer un texto alternativo y su debate se calcula para la próxima semana; si se rechazan, se presentarán las enmiendas parciales.

El siguiente paso será convocar la ponencia discutir las enmiendas y después reunir a la Comisión de Justicia, donde PSOE y Sumar han acordado presentar conjuntamente cambios para despenalizar los denominados delitos de opinión. Al tratarse de una reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, se requerirá la mayoría absoluta del Pleno para su aprobación.

El pacto ha sido presentado formalmente en la Cámara Baja por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar en Interior y Justicia, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, quienes se han mostrado convencidos de que la norma tendrá un acuerdo de todo el bloque de investidura, incluido Junts pese a que este partido ya anunció su ruptura con el Ejecutivo y esta norma no figura en las iniciativas que se comprometió a respaldar.

URTASUN REIVINDICA QUE SE BLINDA LA LIBERTAD CREATIVA

Urtasun ha afirmado que una prioridad de su Ministerio era el "combate de cualquier forma de censura" y que la despenalización de estos delitos implica cumplir con el acuerdo de coalición y Plan para Acción para la Democracia, pues eran una "auténtica anomalía" en el sistema jurídico del país.

El ministro ha recordado que estos tipos penales han afectado a la libertad creativa de artistas, con casos que han sido condenados o denunciados por sátiras o perfomance y que no debió producirse "jamás". "No hay creación sin libertad y en nuestro país la libertad creativa significa derogar unos artículos del Código Penal que han hecho mucho daño durante demasiado tiempo", ha insistido para agregar que este acuerdo manda la señal de que la legislatura tiene que "valer la pena" para avanzar en derechos y libertades.

Mientras, Santiago ha desgranado que este acuerdo inicia la supresión de las normativas que impulsó el PP en el Gobierno, que ha definido como "leyes mordaza", y que sancionaban duramente la protesta social y la libertad de expresión.

Por su parte, el representante del PSOE ha explicado que la jurisprudencia internacional, específicamente la europea, desaconsejan que la jefatura del Estado tenga una sobreprotección ante injurias y calumnias, que cuenta con la cobertura que da el delito genérico de injurias y también por la vulneración del derecho al honor.

"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha proclamado, en primer lugar, que otorgar al jefe del Estado una cobertura reforzada frente a la crítica constituye un privilegio incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos", ha argumentado.

YA ANUNCIARON UN ACUERDO HACE DOS AÑOS

En julio de 2024, Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

Concretamente, ambas formaciones del Ejecutivo consensuaron eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, al entender que el actual artículo 525 del Código Penal ha motivado querellas por parte de colectivos, como Abogados Cristianos, contra representantes del mundo de la cultura y la prensa.

También hablaron entonces de impulsar la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491) --que ha motivado condenas contra humoristas--, además de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), como el caso del Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército.

Sin embargo, entonces no se desbloqueó la ley de Sumar que, según anuncian, van a reactivar ahora. Esa iniciativa alude también a la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo para evitar condenas a cantantes y artistas, sustituyéndolo por un agravante al artículo que pauta la alevosía en las vejaciones a las víctimas, con el fin de darles una cobertura de protección reforzada. No obstante, el PSOE ha manifestado que se va a mantener ese tipo penal.

En la anterior legislatura ya se tomaron en consideración dos propuestas de ley sobre estas materias, que no llegaron a completar su tramitación. Por eso Sumar recuperó ambos temas al inicio de la presente.

LA CASA REAL SEGUIRÁ PROTEGIDA EN LOS DELITOS DE INJURIAS

El acuerdo estipula que debe dejarse sin efecto el delito contra los sentimientos religiosos o escarnio público a las distintas confesiones, por ser "innecesario" al estar las creencias protegidas por distintos artículos como la libertad religiosa y se concilia mejor la "crítica civilizada" como reza el texto legislativo.

El mismo criterio apuntan respecto a las injurias a la Corona, que ha motivado sentencias de Estrasburgo contra España. En este caso, recalcan que su derogación no genera "indefensión" a la Casa Real, pues seguirá protegida como cualquier persona por los delitos de injurias, calumnias o vulneración del honor.

El texto también pauta la supresión del delito de ultrajes a la patria y la eliminación de las injurias a la nación, un delito que dirigido a actos contra el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional y que prácticamente no se ha aplicado, con una cambio de la redacción del artículo que explicita únicamente las penas previstas a los que amenacen o ejerzan violencia a dichos órganos. Al igual que en el caso de la corona, Sumar considera que a estos órganos tiene la protección de los delitos de injurias, calumnias y derecho al honor.

ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

En el caso del enaltecimiento del terrorismo, se busca su reconfiguración tras su endurecimiento en 2015, junto al impulso de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando ETA o los GRAPO ya estaban desaparecidos.

Sin embargo, el diputado socialista ha explicado que su grupo apuesta por mantener el enaltecimiento del terrorismo, dado que tiene sentido que siga en el Código Penal, y que a su vez el acuerdo estipula un nuevo apartado como la despenalización de las ofensas a al Congreso e instituciones autonómicas. Sin embargo, Santiago ha defendido que el texto que presentó Sumar en ningún caso deja desprotegidas a las víctimas del terrorismo.