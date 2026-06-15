Expertos en infecciosas afean que el "ruido político" del hantavirus alarmó sin necesidad

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Expertos en enfermedades infecciosas han lamentado este sábado que el "revuelo" y "ruido político" que se levantó con el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha llenado las consultas de Atención Primaria de pacientes alarmados cuando en la comunidad científica nunca cundió la alarma.

"El hantavirus nos ha puesto a prueba otra vez a todos porque es un virus que no es endémico en España pero ha llegado aquí como llegó", ha señalado Juan Saturno, responsable del grupo de trabajo de salud pública de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) que concluye este sábado en Oviedo.

Sin embargo, a nivel científico, el brote surgido en el crucero, en el que viajaban 14 españoles, dos de los cuales resultaron positivos, "nunca generó una alarma como tal" porque sabían cuál iba a ser su alcance y que el sistema sanitario estaba preparado más que de sobra para afrontarlo.

Pese a ello, se creó "un revuelo" que hizo recordar por momentos a la pandemia de la covid-19, en el que no faltaron tampoco el ruido político, la desinformación y los bulos en las redes sociales.

Revuelo que al final se hizo notar también en las consultas de Atención Primaria, donde los médicos empezaron a recibir pacientes "asustados y alarmados" ante una enfermedad grave que no conocían.

Pero el doctor ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: ante la aparición de un brote, están "perfectamente" establecidas las normas de actuación en protocolos del Ministerio de Sanidad y las comunidades. "Una cosa es que sea una alarma y otra cosa es que sea un peligro inminente", ha precisado.

Maite Jorge, responsable de grupo de infecciosas de la SEMG, ha añadido uno específicamente a los políticos: "El mensaje es muy fácil, que se informen antes de hablar", ha subrayado antes de considerar "ridículas" algunas polémicas que nacieron, como el temor a que pudieran saltar ratas del barco y propagar la enfermedad por las Islas Canarias.

La experta ha señalado que "es muy difícil concienciar a la población o informarles en tan poco tiempo" lo que debe hacerse cuando surge una crisis sanitaria, y en eso los médicos de familia juegan un papel esencial dada la gran confianza que despiertan en sus pacientes.

En las consultas se han encontrado con personas que exponen un cuadro o un autodiagnóstico que han consultado previamente a la inteligencia artificial. "La IA te podrá orientar, te podrá decir, pero el contacto con el paciente no lo tiene igual que lo tiene su médico de cabecera", ha puntualizado.

Aunque se ha aprendido mucho de la pandemia, "en general hemos olvidado cosas que son fundamentales", como el lavado frecuente de manos; incluso los profesionales sanitarios han aparcado prácticas fundamentales como es ponerse correctamente un EPI, cuestiones todas que ha pedido recuperar.

El especialista en Medicina Interna y miembro del equipo de Enfermedades Infecciosas del Hospital Central de Asturias Enrique García ha explicado que la principal preocupación que tienen ahora los expertos es el brote de ébola desatado en la República Democrática del Congo y "viejos" virus respiratorios como la gripe y la gripe aviar H5N1.

También, otras enfermedades transmitidas por vectores que el cambio climático está extendiendo por zonas donde antes no eran endémicas, como el dengue, que contagia el mosquito tigre.

El mayor riesgo ante una futura crisis sanitaria, ha incidido el experto, no es tanto la falta de preparación como la desinformación y las desigualdades globales y sociales, y ante un contexto geoplítico fragmentado, la respuesta internacional coordinada puede verse mermada.