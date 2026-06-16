Zapatero pide al juez aplazar sus explicaciones sobre las joyas pero mantener la de 'Plus Ultra'

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. /Archivo. EFE/ Chema Moya.

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional del ‘caso Plus Ultra’ que en su declaración prevista para este miércoles como investigado sólo se le interrogue respecto a su presunto papel en el rescate de la aerolínea, pero no sobre las joyas intervenidas en su despacho, ya que considera necesario más tiempo para poder preparar su defensa.

Zapatero ha hecho llegar esa petición para que se retrase su declaración sobre las joyas al juez instructor José Luis Calama, según han confirmado fuentes del entorno del exlíder socialista.

Calama ha convocado para el miércoles y el jueves, a las 9.00 horas, a Zapatero para interrogarle tanto por su supuesta influencia para que el Gobierno concediera una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea en pandemia, como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones.

El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos». Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación".