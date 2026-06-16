El juez Peinado dilata adoptar medidas contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno

Manifestantes se congregan en el exterior del Tribunal de Instancia de Madrid por la declaración de Begoña Gómez.fernando Villar

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Las acusaciones populares que coordina la organización Hazte Oír han solicitado este lunes al juez Juan Carlos Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, de cara al juicio con jurado al que consideran que debe someterse por cuatro delitos, entre ellos corrupción en los negocios.

El juez no tenía pensar adoptar esta decisión ayer —al cierre de esta edición no lo había heco— , si bien fuentes jurídicas consultadas apuntaron a que lo hará con brevedad. Aparte de las cautelares, también debe decidir si envía a juicio a Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, y cuenta para ello con tres días de plazo.

Además de la retirada del pasaporte, las acusaciones populares han solicitado la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado para Begoña Gómez; las mismas medidas que para su asesora Cristina Álvarez, según las fuentes.

Para Gómez han reclamado una adicional: medidas económicas que consisten en que no pueda disponer de una sociedad, las marcas registradas o el dominio web del software creado para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Sin embargo, para el tercer investigado, Juan Carlos Barrabés, han declinado solicitar cautelares al considerar que no hay riesgo de fuga, según ha explicado a los medios la letrada de Vox, Marta Castro, que sí que ve ese riesgo en Gómez.

«Lo hemos visto en otros casos con menos riesgo, como el caso de (Carles) Puigdemont, ¿por qué no lo va a ser en el caso de Begoña Gómez?», ha preguntado.

La solicitud de medidas cautelares, que avanzaron hace unas horas, la han formalizado tras la audiencia preliminar celebrada esta tarde, un acto protocolario que marca el fin de la investigación y que ha coincidido con el debut de la selección española de fútbol en el Mundial 2026.

Gómez ha entrado a las 18:20 horas al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, tras acceder por el garaje y con el habitual despliegue de seguridad, en la que ha sido su quinta comparecencia. El juez le ha dado la oportunidad de tomar la palabra, si bien ella ha declinado, informan las fuentes.

Durante la audiencia, que se ha prolongado unas dos horas y media, la Fiscalía y las defensas han vuelto a esgrimir los argumentos por los que, en su opinión, no hay motivos para continuar con una causa que siempre han rebatido.

En cambio, tanto las acusaciones populares como la acusación particular que ejerce la Universidad Complutense han desglosado los indicios que fundamentan, en su opinión, que Gómez se siente ante un jurado popular por delitos como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.

La abogada de Vox ha subrayado que Gómez «no es una ciudadana anónima» y ha hecho hincapié en que la mujer del presidente del Gobierno «no puede utilizar su influencia moral» para «sus propios negocios».

A tres meses de jubilarse, el juez Peinado ha culminado la audiencia prevista antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre el juicio con jurado. No obstante, la investigación sigue pendiente de varios recursos que las defensas y la Fiscalía han presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid contra resoluciones del juez, como aquella en la que propuso juzgar a los tres investigados. Mientras se celebraba la vista, fuera de los juzgados se han escuchado los gritos de una veintena de personas que han cargado contra el Gobierno, el presidente Pedro Sánchez y su mujer y un autobús de Hazte Oír circulaba cerca.