El Gobierno espera que Zapatero dé una explicación "razonable" ante el juez sobre el origen de sus joyas

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España).Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

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El Gobierno espera que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dé una explicación "razonable" ante el juez sobre el origen de las joyas encontradas por la Guardia Civil en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, por las que se enfrenta a un posible delito fiscal y de contrabando.

El exdirigente socialista presta declaración desde primera hora de este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama, por este asunto y también por el 'caso Plus Ultra' bajo sospecha de haber liderado una trama de tráfico de influencias y haber influido en el rescate público a esta aerolínea.

Desde el estallido del caso, el Gobierno ha venido manteniendo la confianza en Zapatero --que ha jugado un papel muy relevante en los últimos años con una presencia casi permanente en las campañas electorales del PSOE-- y esperan que pueda dar las explicaciones necesarias.

Así, han venido apelando a la presunción de inocencia y a que por el momento no hay hechos probados sino indicios, pero en el Ejecutivo dan máxima importancia a la declaración de este miércoles --que podría continuar el jueves-- para despejar dudas sobre las graves acusaciones que pesan sobre el expresidente.

Aunque le han defendido, en el Gobierno no entran al fondo del asunto y se centran en reivindicar su legado, especialmente por la ampliación de derechos sociales que llevó a cabo durante su mandato (2004-2011).

En todo caso son conscientes de que las explicaciones son necesarias y esperan que los argumentos que aporte sean "razonables" para contrarrestar el daño reputacional a un "faro moral" para dirigentes y militantes socialistas.

Desde Ferraz admitían esta semana que estaban en contacto con Zapatero ante su declaración y aseguraban que le veían "fuerte" para ejercer su legítimo derecho a la defensa. En el Gobierno, por el contrario, no reconocen que estén en comunicación como Zapatero, aunque fuentes gubernamentales apuntan que en el Consejo de Ministros no se han coordinado para no ponerse en contacto con él durante estas semanas y por tanto no descartan que algún ministro lo haya hecho.

Zapatero llegó a la Audiencia minutos antes de las 9 de la mañana y ha negado ante el juez haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones a Plus Ultra durante la pandemia.