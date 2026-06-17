Los indicios que Zapatero no ha logrado desvirtuar en su declaración, según el juez

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero abandona la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración como investigado en el caso Plus Ultra, en la que ha negado de plano haber ejercido ninguna influencia en favor de la aerolínea.EFE/Borja Sanchez-Trillo

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "no ha logrado desvirtuar" los "indicios racionales de criminalidad" en su contra, según el juez que le investiga en el caso Plus Ultra, que sin embargo ha rechazado dictar medidas cautelares contra él al no apreciar riesgo de fuga.

El exlíder del PSOE ha sido el primer expresidente del Gobierno que en democracia ha declarado como imputado en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirarle el pasaporte y no le ha impuesto ninguna medida cautelar argumentando que es una persona de pública notoriedad, lo que "dificulta de manera evidente" que pueda huir de la justicia.

No obstante deja claro que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación, y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba".

Transferencias y conversaciones apuntan a Zapatero

El juez apunta por ejemplo a la "trazabilidad de diversas transferencias" entre las cuentas bancarias del expresidente "en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra". Señala además la "utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos".

En su declaración, el exlíder del PSOE ha negado haber liderado una trama de influencias en favor de Plus Ultra y ha atribuido los pagos recibidos, que el juez sospecha que pueden ser comisiones, a sus trabajos de consultoría.

En concreto, ha dicho que los 490.780 euros recibidos de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, eran la remuneración por los trabajos para esta compañía, con la que tenía un contrato verbal.

Por otra parte, Calama destaca en su auto el hallazgo en la oficina de Zapatero de casi 80 piezas de joyería cuyo valor supera los 1.300.000 euros "sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera"

También alude a los dispositivos intervenidos en los registros practicados y al "análisis preliminar" de la extracción del móvil del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que autoridades judiciales de Estados Unidos hicieron en 2021 y facilitaron en 2026 a la Justicia española.

Zapatero no ha declarado sobre las joyas ni sobre las conversaciones intervenidas a directivos de Plus Ultra. En el caso de los collares, sortijas o pulseras con valiosas piedras preciosas, Zapatero ha pedido tiempo para dar explicaciones en unos días.

Además, no ha abordado las conversaciones intervenidas porque su defensa ha cuestionado su autenticidad y las ha impugnado. En los mensajes hallados los directivos de Plus Ultra hablan del "pana Zapatero", de "tocar puertas" o pedir ayuda al expresidente para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros que acabó logrando la aerolínea en 2021.

Así, tras la declaración prestada por Zapatero, el juez considera que no se han desvirtuado los indicios que motivaron la imputación del expresidente, aunque también subraya que la investigación "tiene un evidente carácter embrionario".

Así, la causa debe evolucionar "en el sentido de consolidar tales indicios, de por sí suficientes en este momento procesal para continuar la investigación", o bien "para disiparlos a través de diligencias de investigación que contrarresten de manera eficiente aquella suficiencia" concluye el juez.