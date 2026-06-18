El PP lleva al Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a votar un adelanto electoral

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha informado este jueves de que llevará al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de vetar las dos enmiendas a una moción en las que Junts y PP pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral.

Así lo ha confirmado en un comunicado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien ha calificado al veto a las enmiendas como "una nueva cacicada" de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

La decisión tomada el pasado martes por la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, es además un "cambio de criterio oportunista" ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates, señalan los populares.