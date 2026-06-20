El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez , le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez en una imagen de archivo en la misa oficiada por el Papa León XIV en la Sagrada Familia. EFE/Alejandro García.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

En concreto, Peinado envía a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Además, también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.