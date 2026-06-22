El PSOE defiende que "quien la hace, la pague" y cuestiona que Aldama no entre en prisión

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este lunes, tras conocer la sentencia a 24 años de cárcel al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que quien cometa delitos, "pague" ante la Justicia, pero ha cuestionado la suspensión de la pena al comisionista Víctor de Aldama "porque así lo pidió el PP".

Mínguez se ha pronunciado así en un mensaje en X sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 24 años y 3 meses de prisión al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas; 19 años de cárcel para su exasesor Koldo García; y 4 años y medio de prisión para Aldama, una pena suspendida por haber confesado las mordidas.

"Quien la hace, que la pague por supuesto, pero: 24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP", ha escrito en la red social.

En ese sentido, ha preguntado si en España "sale a cuenta ser corruptor" y ha asegurado que "cuesta entender" la decisión judicial sobre el comisionista.