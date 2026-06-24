Se incendia una planta de una de las cuatro torres de Madrid sin causar heridos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Torre Moeve, uno de los cuatro rascacielos de la nueva zona financiera de Madrid, se vio afectada este martes por un incendio en la planta 23. Sobre las 17:05 horas de esta tarde, los Servicios de Emergencias recibieron una llamada alertando de la presencia de humo tras una «explosión» en un cuarto de refrigeración que no causó ningún herido. Dos personas fueron atendidas por inhalación leve de humo pero no tuvieron que ser trasladas al hospital, según informaron fuentes policiales y sanitarias a este periódico. Hacia las 18:15 horas el incendio ya se dio de forma oficial por controlado. Los trabajadores que se encontraban en el interior de la Torre Moeve, segundo rascacielos más alto de toda España con 45 pisos y 248 metros de altura, desalojaron «con normalidad» su lugar de trabajo tras activarse el protocolo antiincendios. Tres de ellos permanecieron atrapados en los pisos superiores aunque en todo momento estuvieron localizados y al final fueron rescatados y abandonar el edificio con normalidad, según explicaron las mismas fuentes. De manera inmediata, varias dotaciones de Bomberos, del Samur y de la Policía Local de Madrid se desplazaron al complejo financiero, ubicado en el número 259 del Paseo de la Castellana, para acotar la zona, ayudar con la evacuación y hacer frente a las llamas, que se iniciaron en un cuarto técnico de refrigeración ubicado en el piso 23 y luego se propagaron por toda la planta. El humo llegó a romper al exterior por dos fachadas opuestas, según se divisó desde el lugar de los hechos. La gente ha salido a toda prisa» aunque en relativa «calma» en unos 18 minutos, debido a que anteriormente se habían realizado simulacro.