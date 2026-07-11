El incendio de Los Gallardos deja 18 personas atendidas, una muy grave y cuatro graves

Publicado por EFE Almería Creado: Actualizado:

Un total de 18 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios como consecuencia del incendio de Los Gallardos. Una de ellas, permanece en estado muy grave en la UCI del Hospital Universitario de Torrecárdenas y otras cuatro continúan ingresadas en estado grave en el Virgen del Rocío de Sevilla. Antonio Sanz, consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha detallado desde el Puesto de Mando Avanzado de Turre que el paciente más grave es edad muy avanzada.

Tal y como ha explicado el consejero, todos ellos fueron intervenidos quirúrgicamente este viernes y su evolución es, por el momento, reservada. En cuanto al resto de afectados, atendieron a 11 pacientes en el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería), aunque ninguno de ellos requirió ingreso hospitalario.

Respecto a las víctimas mortales, el consejero ha explicado que las autopsias concluyeron durante la pasada noche y que la Guardia Civil ya ha enviado las muestras de ADN a Madrid para completar la identificación de los fallecidos. Sin embargo, hasta que no finalicen esos análisis, no podrá confirmarse oficialmente su identidad.

Sobre el origen del incendio, la Guardia Civil les ha informado de que el fuego podría haberse iniciado en una cuneta donde había un cable y varios postes caídos, aunque ha insistido en que la investigación continúa abierta.

El consejero ha señalado que siguen registradas siete denuncias por desaparición. Todas ellas, previsiblemente corresponderían con las víctimas mortales aún sin identificar.

Además, se ha mostrado optimista sobre la evolución del incendio durante las próximas horas y ha asegurado que las previsiones meteorológicas son más favorables para la noche de este sábado. Esto se debe a que se espera una mejora de las condiciones gracias al aumento de la humedad, que podría alcanzar en algunas zonas el cien por cien. Esto sería un factor que ayudaría a facilitar las labores de control del fuego.