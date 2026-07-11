Solidaridad internacional con España por el incendio de Los Gallardos

Publicado por David F. Hernández Creado: Actualizado:

La comunidad internacional reacciona con mensajes de apoyo a España ante la gravedad del incendio de Los Gallardos. El gobierno británico ha expresado su solidaridad con España por las víctimas y afectados del incendio. De hecho, se ha involucrado con efectivos que están prestando asistencia a los ciudadanos de Reino Unido que están en la zona.

"Nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas por los devastadores incendios forestales en España", ha señalado un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido.

El representante oficial del Ministerio de Exteriores británico ha destacado su implicación con el desempeño para apoyar a los ciudadanos británicos afectados y a sus familias. Del mismo modo, se mantienen en contacto para cooperar con las autoridades españolas.

La otra muestra de compromiso y solidaridad ha llegado por parte del gobierno cubano, que ha trasladado sus condolencias a España por las víctimas y afectados del incendio. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez ha transmitido sus "sentidas condolencias" al gobierno y a toda la nación española por lo ocurrido en la localidad almeriense. "Las hacemos extensivas a los familiares y allegados de los fallecidos", ha añadido Rodríguez en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha estado presente en el lugar del incendio, ha agradecido este sábado los numerosos gestos de solidaridad y condolencias enviados durante las últimas horas por la comunidad internacional.

El ministro ha agradecido a través de un comunicado en redes sociales toda la solidaridad y condolencias que han trasladado tantos países y ministros de Exteriores para Almería, Andalucía y España "en estos momentos dolorosos por los terribles incendios". También ha asegurado igualmente que Exteriores está en permanente contacto con los países que tienen ciudadanos afectados.

Varios líderes de países miembros de la Unión Europea como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Friedrich Merz, o el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, también han mostrado su apoyo y ánimo a los afectados. Asimismso se han puesto a disposición en caso de cualquier ayuda que solicite el gobierno para combatir las llamas.