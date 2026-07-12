El presunto violador detenido durante los Sanfermines permanece en prisión provisional y sin fianza en Pamplona

Publicado por Agencias Pamplona Creado: Actualizado:

La jueza de Instrucción ha decretado prisión provisional y sin fianza para el detenido por una supuesta violación perpetrada en la madrugada del pasado sábado día 11 en la vuelta del Castillo de la capital navarra. El hombre resta ahora en prisión, ya que fue arrestado como presunto autor de una agresión sexual con penetración a una mujer.

No obstante, tal y como relatan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la jueza de guardia, quien es titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se desligaría de la instrucción de la causa. Esto es debido a que la instrucción será asumida por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ya rechazó este sábado los hechos en una declaración institucional, en la que mostró su "total rechazo y condena a esta agresión”. Del mismo modo, trasmitió su absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su hacia entorno familiar, además de máximo respeto para "preservar sus derechos e intimidad”.

Precisamente para las 21:00 horas de este domingo el Movimiento Feminista de Iruñerria ha convocado una concentración en la plaza del Castillo en protesta por las agresiones sexistas en lo que va de Sanfermines.

También este domingo se ha conocido que en lo que va de fiestas han pasado 9.768 personas por el punto de información sobre agresiones sexistas que se encuentra habilitado en la plaza del castillo. Este dato atiende a un 23,4 % menos que en 2025, cuando acudieron 12.750.