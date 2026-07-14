España y Egipto inician un intercambio de información clasificada sobre Defensa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Gobierno de España y la República Árabe de Egipto han rubricado un compromiso de largo alcance que redefine los términos de su colaboración en materia de defensa. El documento, firmado en Madrid el pasado 17 de junio de 2026, establece procedimientos y mecanismos de seguridad sin precedentes para la gestión de información sensible entre ambas naciones.

Este entendimiento bilateral surge como continuación natural del Memorando firmado en El Cairo en mayo de 2015, aunque su alcance y profundidad representan un salto cualitativo en las relaciones estratégicas hispano-egipcias. La aplicación provisional del acuerdo comenzó desde el momento mismo de su firma, aunque su entrada en vigor definitiva aguarda la finalización de los procedimientos internos de ambos países.

Los expertos en relaciones internacionales coinciden en señalar que esta alianza refuerza la posición de España en el Mediterráneo oriental y el norte de África, dos zonas de creciente importancia geopolítica. El pacto no solo contempla el intercambio de información, sino que establece salvaguardas estrictas para proteger los secretos militares y estratégicos de ambas naciones.

Estructura del sistema de clasificación

El documento establece tres niveles de clasificación equivalentes entre los sistemas español y egipcio. El grado más alto, denominado "RESERVADO" en España y "سري جدا" en árabe (SECRET en inglés), protege la información más sensible cuya divulgación podría causar daños graves a la seguridad nacional.

El segundo nivel, "CONFIDENCIAL" o "سري" (CONFIDENTIAL), abarca información cuya revelación no autorizada podría perjudicar significativamente los intereses de defensa. Finalmente, el grado "DIFUSIÓN LIMITADA" o "محظور" (RESTRICTED) se aplica a datos cuya protección resulta necesaria pero menos crítica que en los casos anteriores.

Esta equivalencia permite que ambos países reconozcan y respeten las clasificaciones del otro, evitando malentendidos y garantizando que la información reciba el mismo nivel de protección independientemente de su origen. Los funcionarios con acceso a estos materiales deberán contar con habilitaciones de seguridad específicas, emitidas por las autoridades competentes de cada nación.

Autoridades responsables y mecanismos de control

Por parte española, la Secretaria de Estado y Directora del Centro Nacional de Inteligencia, a través de la Oficina Nacional de Seguridad del Ministerio de Defensa, ejercerá como Autoridad de Seguridad Competente. En Egipto, esta responsabilidad recae en el Director de la Autoridad de Inteligencia Militar.

Estas autoridades deberán coordinarse estrechamente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo. Entre sus funciones figura la emisión de habilitaciones de seguridad personales (HPS) y de establecimiento (HSES), documentos que certifican que individuos y empresas cumplen los requisitos necesarios para acceder a información clasificada.

El sistema prevé que ninguna persona tendrá derecho automático a acceder a información sensible únicamente por su rango o cargo. El principio de "necesidad de conocer" rige todos los accesos, asegurando que solo quienes requieran la información para desempeñar funciones específicas puedan consultarla.

Contratos clasificados y cooperación industrial

Un aspecto destacado del acuerdo reside en las disposiciones sobre contratos clasificados entre empresas de defensa de ambos países. Cualquier contrato que implique manejo de información sensible deberá incluir cláusulas de seguridad detalladas que especifiquen los requisitos de protección aplicables.

Estos contratos no podrán adjudicarse sin que previamente se confirme que el contratista posee la habilitación de seguridad de establecimiento adecuada. Las autoridades competentes de ambos países se asistirán mutuamente en la verificación de estas habilitaciones, intercambiando información sobre el estatus de las empresas y sus empleados.

Las empresas españolas que deseen participar en proyectos militares egipcios, o viceversa, deberán demostrar que cuentan con medidas de seguridad física y procedimental suficientes para proteger la información clasificada. Esto incluye instalaciones seguras, sistemas de control de acceso, procedimientos de manejo de documentos y personal habilitado.

Transmisión y protección de documentos sensibles

El acuerdo establece canales específicos para la transmisión de información clasificada entre ambos países. Los documentos de nivel RESERVADO y CONFIDENCIAL deberán enviarse a través de canales oficiales, con confirmación de recepción obligatoria mediante acuse de recibo firmado.

Cuando deban transmitirse grandes volúmenes de información clasificada, las autoridades acordarán previamente un plan de transporte que especifique la ruta, el medio de transporte y los requisitos de escolta. Para transmisiones electrónicas, se emplearán sistemas criptográficos acordados mutuamente, nunca texto sin cifrar.

La reproducción y traducción de documentos clasificados está estrictamente regulada. Solo personal habilitado con necesidad de conocer justificada podrá realizar estas operaciones, y las copias mantendrán siempre el grado de clasificación original. Cuando la información ya no sea necesaria, deberá destruirse siguiendo procedimientos aprobados que impidan su recuperación.

Gestión de incidentes y violaciones de seguridad

El documento contempla protocolos específicos para situaciones de compromiso de información clasificada. Cualquier incidente de seguridad, ya sea confirmado o meramente sospechado, deberá notificarse inmediatamente a las autoridades competentes de ambos países.

La Parte en cuyo territorio ocurra el incidente será responsable de llevar a cabo la investigación, adoptando medidas para limitar las consecuencias y, cuando proceda, iniciando procedimientos disciplinarios o legales. Los resultados de estas investigaciones se comunicarán a la otra Parte tan pronto como sea posible.

En situaciones de crisis que hagan imposible proteger adecuadamente la información clasificada, el acuerdo autoriza su destrucción inmediata empleando medios que garanticen la eliminación completa. Esta decisión deberá comunicarse posteriormente a la autoridad competente de la Parte emisora, especialmente cuando se trate de información de grado RESERVADO.

Procedimientos para visitas oficiales

Los funcionarios que necesiten visitar instalaciones militares de la otra Parte con acceso a información clasificada deberán solicitar autorización con al menos 20 días laborables de antelación. Las solicitudes incluirán datos personales del visitante, confirmación de su habilitación de seguridad, propósito de la visita y grado de clasificación de la información a la que necesitará acceder.

Para contratos o programas específicos, las autoridades pueden establecer listas de visitantes recurrentes válidas por hasta 12 meses, evitando así trámites repetitivos. Estas listas permitirán que personas concretas visiten instalaciones determinadas múltiples veces sin requerir nueva autorización escrita en cada ocasión.

Durante las visitas, los funcionarios deberán cumplir estrictamente las leyes y reglamentos del país anfitrión en materia de protección de información clasificada. Cualquier información a la que accedan durante su estancia quedará sujeta a las mismas restricciones que la información intercambiada formalmente.

Vigencia y modificación del tratado

El acuerdo permanecerá vigente indefinidamente, aunque cualquiera de las Partes puede denunciarlo mediante notificación escrita cursada por vía diplomática. La denuncia surtirá efecto 6 meses después de la recepción de la notificación, periodo durante el cual ambos países acordarán el destino de la información clasificada ya intercambiada.

Incluso tras la denuncia, ambas naciones mantendrán su obligación de proteger la información previamente compartida mientras esta conserve su clasificación. Las modificaciones del acuerdo pueden proponerse en cualquier momento mediante solicitud escrita, pero solo entrarán en vigor cuando ambas Partes las hayan acordado formalmente y completado sus procedimientos internos.

Este tratado refuerza significativamente la cooperación bilateral en defensa entre España y Egipto, estableciendo fundamentos sólidos para proyectos conjuntos futuros en áreas sensibles. Su implementación efectiva dependerá de la capacidad de ambas administraciones para coordinar procedimientos y mantener los más altos estándares de seguridad en el manejo de información clasificada.