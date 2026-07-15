El PP exige «la caída del Gobierno» tras la «histórica» sentencia de David Sánchez

Publicado por María Eugenia Alonso Madrid Creado: Actualizado:

El PP reivindicó este martes como «un día histórico» por la condena al hermano de Pedro Sánchez de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Una decisión judicial, por unanimidad de tres magistrados que, a juicio de los populares «en cualquier país haría caer a un Gobierno». «Por primera vez en democracia un presidente tiene a su hermano condenado por prevaricación», remarcó la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz. «Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles», celebró minutos después Alberto Núñez Feijóo en redes sociales.

En el primer partido de la oposición resaltan que no es la primera sentencia en el entorno de Sánchez ni del Gobierno y tampoco será la última. Recuerdan que la primera fue la inédita condena contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz; y posteriormente los 24 años que cayeron sobre el que fuera ministro de Trabajo y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. "La tercera condena en su entorno y por unanimidad", destacó el líder del PP en su mensaje en X, en el que ironizó sobre las palabras que su rival pronunció en septiembre para defender a su hermano después de que la Audiencia de Badajoz confirmase que lo enviaría a juicio por tráfico de influencias. "'La verdad acabará imponiéndose', decía Sánchez. Pues aquí está", atizó el líder del PP al que le siguieron en tromba sus dirigentes.

"A pesar de los intentos de extorsión, de chantaje y de coacción de la cloaca a sueldo del PSOE, la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez", destacó el secretario general de los populares, Miguel Tellado. La vicesecretaria de Coordinación Territorial, Alma Ezcurra, subrayó, por su parte, que era "el primer Sánchez Castejón en ser condenado e inhabilitado a ejercer un cargó público".

Los conservadores dicen estar "atónitos" por el hecho de que los socios del Ejecutivo insistan en la teoría del 'lawfare' cuando ha quedado probado que los responsables de la Diputación de Badajoz crearon y asignaron a dedo una plaza para el hermano del jefe del Ejecutivo. "Se acredita que David Sánchez conocía que le iban a regalar una plaza y simuló la legalidad en las oposiciones. Sabía que no iba a trabajar, que estaba cobrando por no ir a trabajar, y sabía y conocía que posteriormente se modificó esa plaza para que cumpliera los requisitos. Todo eso él lo conocía, está probado en la sentencia", aseveró Muñoz desde los pasillos de la Cámara baja donde aprovechó Aunque en el PP reconocen que en la sentencia "no se puede dar por acreditada la influencia de Sánchez" en el trato de favor hacia su hermano, no creen en las "casualidades" y ven la mano del presidente detrás del proceso. "Yo me pregunto, qué casualidad que se crease una plaza y justo le cayese David Sánchez entre todas las personas que hay en Extremadura", señaló la portavoz parlamentaria, antes de reclamar, de nuevo, la disolución de las Cortes, de nuevo, y la convocatoria de elecciones. acorralado por los casos de corrupción. "Los españoles -advirtió- no tragan con todo esto".