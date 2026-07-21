Yolanda Díaz asegura que el registro horario está "prácticamente listo"

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que la nueva normativa que regulará el registro horario tiene todo "prácticamente listo" y que espera que "vea la luz lo antes posible".

Díaz ha indicado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que están trabajando para poder lanzar la ley y que son muy "optimistas en esta materia".

La ministra ha recalcado que esta normativa regulará una las más de dos millones de horas extra que se realizan en España y que suponen una "vulneración de los derechos", ya que son horas no cotizadas, lo que además "también tiene impacto en la Hacienda pública".

Por tanto, ha recalcado que están trabajando para poder darle luz verde lo antes posible.