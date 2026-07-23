PP y Vox consolidarían su mayoría en el Congreso

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El PP consolida su posición como primera fuerza política y, junto a Vox, mantendría una mayoría absoluta holgada si hoy se celebraran elecciones generales. Así se desprende del Polibarómetro de julio elaborado por DYM, que sitúa al PP en el 34,9% de estimación de voto, mientras que el PSOE continúa su tendencia a la baja y Sumar registra un nuevo retroceso. Según la encuesta, los populares obtendrían el 34,9% de los votos, frente al 27% del PSOE. Vox continúa recuperando terreno y alcanza el 16,5%, mientras que Sumar cae hasta el 3,8%. Podemos, por su parte, mejora ligeramente y subiría hasta el 4,1%.

El estudio apunta además a un deterioro de la fidelidad de voto del PSOE y, especialmente, de Sumar. El partido de Yolanda Díaz apenas retiene al 54,2% de sus antiguos votantes, mientras que Vox continúa siendo la formación con el electorado más fiel (85,7%), seguida del PP (82,1%). El PSOE mantiene una fidelidad del 70,6%.

En cuanto a la valoración de los principales líderes nacionales, ninguno alcanza el aprobado. Pedro Sánchez obtiene una nota media de 3,3 sobre 10, seguido de Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz, ambos con un 3,2. Santiago Abascal recibe un 2,6 e Ione Belarra cierra la clasificación con un 2,3. La encuesta destaca además una caída generalizada de las valoraciones, siendo Feijóo el dirigente que más retrocede respecto a la anterior ola, seguido por Pedro Sánchez.

La valoración del Ejecutivo también empeora durante el último mes. El Gobierno obtiene una nota media de 4,1 puntos y vuelve a registrar un saldo negativo entre quienes aprueban y quienes suspenden su actuación. Uno de los mensajes más claros del estudio aparece en las preguntas sobre gobernabilidad, ya que tres de cada cuatro españoles (76,9%) creen que ambas formaciones deberían abandonar la confrontación política. De esta forma, los datos dejan en evidencia un claro desgaste del Ejecutivo por diversas casuísticas que le han llevado a este retroceso que aquí se refleja.