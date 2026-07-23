Diario de León

PP y Vox consolidarían su mayoría en el Congreso

Feijóo y Abascal conseguirían gobernar con más del 50% de los votos en las urnas

Resultados de las diferentes preguntas realizadas en las encuestas

Resultados de las diferentes preguntas realizadas en las encuestasDL

Ismael García
Publicado por
Ismael G. Manjón
León

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El PP consolida su posición como primera fuerza política y, junto a Vox, mantendría una mayoría absoluta holgada si hoy se celebraran elecciones generales. Así se desprende del Polibarómetro de julio elaborado por DYM, que sitúa al PP en el 34,9% de estimación de voto, mientras que el PSOE continúa su tendencia a la baja y Sumar registra un nuevo retroceso. Según la encuesta, los populares obtendrían el 34,9% de los votos, frente al 27% del PSOE. Vox continúa recuperando terreno y alcanza el 16,5%, mientras que Sumar cae hasta el 3,8%. Podemos, por su parte, mejora ligeramente y subiría hasta el 4,1%.

El estudio apunta además a un deterioro de la fidelidad de voto del PSOE y, especialmente, de Sumar. El partido de Yolanda Díaz apenas retiene al 54,2% de sus antiguos votantes, mientras que Vox continúa siendo la formación con el electorado más fiel (85,7%), seguida del PP (82,1%). El PSOE mantiene una fidelidad del 70,6%.

En cuanto a la valoración de los principales líderes nacionales, ninguno alcanza el aprobado. Pedro Sánchez obtiene una nota media de 3,3 sobre 10, seguido de Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz, ambos con un 3,2. Santiago Abascal recibe un 2,6 e Ione Belarra cierra la clasificación con un 2,3. La encuesta destaca además una caída generalizada de las valoraciones, siendo Feijóo el dirigente que más retrocede respecto a la anterior ola, seguido por Pedro Sánchez.

La valoración del Ejecutivo también empeora durante el último mes. El Gobierno obtiene una nota media de 4,1 puntos y vuelve a registrar un saldo negativo entre quienes aprueban y quienes suspenden su actuación. Uno de los mensajes más claros del estudio aparece en las preguntas sobre gobernabilidad, ya que tres de cada cuatro españoles (76,9%) creen que ambas formaciones deberían abandonar la confrontación política. De esta forma, los datos dejan en evidencia un claro desgaste del Ejecutivo por diversas casuísticas que le han llevado a este retroceso que aquí se refleja.

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