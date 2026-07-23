Semilibertad para el etarra que asesinó a Gregorio Ordóñez

Publicado por Efe Vitoria Creado: Actualizado:

El Gobierno Vasco ha vuelto a conceder la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas de la cárcel, al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, condenado por varios asesinatos, entre ellos del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez. El Ejecutivo autonómico ha aplicado este mismo artículo al recluso de la banda ETA Alberto López de la Calle, alias Mobutu, condenado entre otros atentados por el asesinato de tres guardias civiles en una prueba ciclista en octubre de 1980 en Salvatierra (Álava), han confirmado fuentes del gabinete de Imanol Pradales.

El Gobierno Vasco ya había aplicado a Carasatorre el 100.2 pero fue revocado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. El etarra recurrió ante la Audiencia Nacional, que ratificó la revocación fundamentalmente porque la resolución del Gobierno Vasco no iba acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el 100.2. La AN entendió que la documentación remitida «se limita a informes, oferta laboral y previsión de voluntariado, pero no consta un documento estructurado que identifique el programa, sus objetivos o su necesidad".