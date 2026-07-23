Sánchez ironiza sobre el deseo de Feijóo de ser presidente: "Hay elecciones y ya veremos"

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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha ironizado este jueves con el deseo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser presidente, recordando el resultado de los comicios generales de 2023, de los que hoy se cumplen tres años, y advirtiendo: "Se le ha olvidado una cosa: que hay elecciones de por medio y ya veremos".

Sánchez se ha expresado de esta forma en un acto en Ferraz en el que el PSOE ha homenajeado al histórico dirigente socialista Manu Escudero y en el que ha recordado las elecciones del 23 de julio de 2023 con las que "alguno se llevó un disgusto y no se le ha quitado de la cabeza ni del cuerpo".

"Una cosa sí que es cierta. Ya asume que van a ser en 2027: bueno, por algo se empieza", ha añadido en referencia a Feijóo.

El presidente ha incidido en que hoy se cumplen tres años de "azarosa legislatura", donde la ciudadanía votó por "una España que quiere seguir avanzando", y ha asegurado que el PSOE saldrá "con el mejor de los ánimos" a los comicios generales de 2027 para seguir en el Gobierno.

Ha puesto en valor la figura de Escudero, fallecido en marzo de este año, cuando ocupaba la presidencia de la Fundación Avanza, el laboratorio de ideas del PSOE, y ha destacado que su ausencia "duele" a su familia y amigos, pero también a una "comunidad política que ha perdido a uno de sus grandes pensadores".

Escudero, ha dicho el jefe del Ejecutivo, fue "uno de los mejores compañeros" que se podía tener en la militancia socialista, un "adelantado" a su tiempo y un "reformista" que quería llevar a cabo cambios profundos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.