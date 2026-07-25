Un muerto en el incendio declarado este sábado en un barranco en Manises, en Valencia

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Un hombre ha sido hallado muerto en un coche mientras se trabajaba en un incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises (Valencia), ha informado el Ayuntamiento de la localidad a través de la red social X.

Al parecer, el cuerpo fue hallado por los equipos de extinción que trabajaban en el incendio, ya perimetrado.

Además, según las fuentes, hay otras cinco personas hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras.