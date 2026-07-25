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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este sábado ampliar a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional. Previamente ya había sido declarada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde el este viernes.

Así lo han confirmado fuentes del ministerio, que han especificado que la decisión se ha adoptado a petición de la dirección operativa de la emergencia. Del mismo modo, se han tenido en cuenta por la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

En concreto, el fuego que preocupa es el que afecta a Almorox, por el que esta tarde se ha llevado a cabo la evacuación de las urbanizaciones de El Pinar y El Romillo, a cuyos vecinos se les ha enviado un mensaje de Es-Alert para avisarles de que tendrían que abandonar sus domicilios siguiendo las instrucciones de las autoridades y los equipos de emergencia.

Los fuegos originados en Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) se han fusionado en un solo frente que ha obligado a desalojar otros tres municipios del suroeste madrileño. Además, las llamas avanzan sin control con unas condiciones climáticas muy desfavorables que provocan la inquietud de los operativos de emergencia.

El ministro ha tomado esta decisión poco antes de presidir el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, en el Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga (Ávila).

Este incendio se inició el pasado miércoles y se unió al de Villa del Prado (Madrid). El nivel de emergencia se elevó a primera hora de la tarde de este sábado al nivel 2, poco antes de que el ministro lo elevase al 3. El cambio del viento y su intensidad empeoraron la situación y dificultan las labores de extinción. Asimismo, permanece cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios (Madrid) y Almorox.

En la zona trabajan actualmente 199 efectivos, 45 medios terrestres y cinco aéreos.