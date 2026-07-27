Feijóo dice que el PSOE ha «fallado a la gente»

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere que los cargos de su partido se vuelquen en subrayar ante los ciudadanos que España «está peor» que hace tres años, cuando se celebraron las últimas elecciones generales, y que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha fallado a la gente", según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido. El propio Feijóo ya apuntó en esa dirección esta semana en su balance de fin de curso cuando aseguró que son ya «ocho años de deterioro progresivo que, a estas alturas, es imposible de ocultar». Por eso, afirmó que Sánchez «no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país».

Al margen de denunciar los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE, Feijóo ha dado instrucciones a los suyos para que pongan el foco en los problemas de la gente y en cómo las políticas del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar no ha mejorado su vida cotidiana. "El Gobierno ha fallado a la gente en temas muy concretos. Y hay una gran parte de su electorado que está molesto", han señalado a Europa Press fuentes del equipo del líder del PP, que han criticado que no haya ningún tipo de protesta desde ámbitos de la izquierda contra una política económica que, a su juicio, «tiene más de maquillaje que de realidad».

Con la vista puesta en las generales, fuentes de 'Génova' han avanzado que van a «machacar» en los próximos meses con el «fracaso» de Sánchez en materia vivienda, su «infierno fiscal» o el «crecimiento de la inseguridad». También denunciarán el «empobrecimiento de la clase media» o que en España la cesta de la compra esté «disparada» para conseguir conquistar Moncloa.