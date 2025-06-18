Villaquilambre, con apertura gratis el 23

p.infiesta | villaquilambre

La idea de refrescarse puede solventarse fácilmente y con todas las garantías a escasos kilómetros de León ciudad, tras los «mimos» que cada año concede Villaquilambre a sus instalaciones, que extienden su manto de hierba y sombrillas en más de una hectárea de terreno bien cuidado en la localidad de Villaobispo de las Regueras.

La apertura de las piscinas municipales está prevista para el lunes día 23 de junio y para alegría de sus usuarios, la entrada de esta primera jornada será gratuita. El recinto inaugura la temporada a lo grande con horarios ininterrumpidos de lunes a domingo de 12.00 a 21.00 horas hasta final de agosto.

Las entradas, los bonos y las inscripciones en actividades y cursos se realizan como otros años a través de la plataforma Sporttia. Pueden comprarse entradas anticipadamente para acceder de forma directa a través de los dos tornos de acceso para poder evitar las colas y esperas.

Los abonados del polideportivo de Navatejera también tendrán acceso a las piscinas. El precio se mantiene en 2,20 euros por persona y día para los adultos y 1,40 euros para los niños entre 4 y 16 años. También existe una amplia gama de bonos para disfrutar de una piscina de recreo y gran tamaño de 50,10x21 metros, con una profundidad media de 1,60 y otra de chapoteo de 10,08x19,88 metros con una profundidad media de 0,25 para garantizar la seguridad de los más pequeños.

El bar con terraza, la bibliopiscina, las pistas de tenis, polideportivas, de fútbol, las dos de pádel, los vestuarios accesibles, el parque infantil y la zona de merendero de 60 metros cuadrados constituyen otro aliciente para acudir a estas instalaciones en verano.

Además, hay cursos de natación por las mañanas de iniciación y perfeccionamiento y por las tardes, y cursos de pádel en las pistas anexas a las piscinas los meses de julio y agosto. Entre las mejoras implementadas este año destaca la renovación de las bombas de recirculación lo que mejorará la calidad del agua. A ello se suman las labores de adecuación en el perímetro vegetal, así como el repintado de las playas, que se remodelaron el año pasado. La plantación de nuevos árboles y el aumento del número de sombrillas están pensadas para dar sombra a los bañistas. El Ayuntamiento de Villaquilambre oferta esta edición estival mil plazas para actividades. Los participantes en los campamentos visitan cada día las instalaciones de la piscina. El Campapeque para pequeños de 3 a 6 años, se desarrolla en el centro joven de Nava y la casa de Cultura de Villaobispo de 8.00 a 15.00 horas desde el 24 de junio hasta septiembre. Con los mismos horarios y días se ofrece el Campaxoven en el colegio de Los Adiles para niños de 7 a 14 años. El precio por semana es de 50 euros.

Este año, del 14 al 18 de julio, y para niños de 9 a 13 años se celebra el campamento digital, en el que se recomienda que cada participante acuda con su propio dispositivo digital portátil o tablet, ya que van a aprender a usar herramientas de Inteligencia Artificial para generar ideas originales, escribir textos, diseñar imágenes y crear vídeos en cuestión de minutos.