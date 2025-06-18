Valverde, con la mejor temperatura

p. infiesta | La virgen del camino

En un municipio con campamentos urbanos y deportivos, excursiones, entretenimiento juvenil y programa acuático, disponer de unas piscinas municipales de gran nivel es clave. Siempre cuidadas para que todo esté impecable, las instalaciones de verano de Valverde de la Virgen ofrecen un recinto magnífico en la localidad de La Virgen del Camino hasta el 15 de septiembre y a la mejor temperatura, ya que el agua se sitúa entre 25 y 27 grados gracias a la climatización del vaso exterior con placas solares para que el baño sea agradable sin depender de la climatología. Con sus tardes diver, ofrecen en julio y agosto de lunes a jueves actividades para los niños de 3 a 12 años (de 17.30 a 19.00 horas).

De hecho se han convertido en todo un referente del Sur del alfoz leonés porque consiguen cada temporada estival captar a muchos usuarios de los municipios limítrofes de Santovenia de la Valdoncina, Onzonilla, Chozas de Abajo, Villadangos del Páramo, Carrizo de la Ribera, Valdefresno y hasta Llamas de la Ribera.

El complejo de verano dispone de dos vasos habilitados para el baño y la natación, uno para los niños más pequeños y otro para el resto de usuarios con unas dimensiones de 25×12 metros. El recinto dispone también de una amplia zona de césped donde se puede encontrar tanto sol como sombra cobijada por sombrillas de brezo y grandes árboles. Y todo ello con uno de los precios más asequibles de la provincia, ya que las entradas cuestan 1,50 euros para adultos y sólo 1 euro para niños entre 4 y 14 años.

También existe la posibilidad de adquirir en la taquilla bonos de 10 pases con un precio bonificado para empadronados de 12 euros para los adultos y de 7 euros para los niños. El complejo está abierto en un amplio horario de lunes a domingo de 12.00 a 20.00 horas y no le falta detalle. Desde la nueva cafetería-restaurante con acceso interno y externo para degustar bebidas, helados y viandas, hasta unas taquillas de seguridad gratuitas para móviles, carteras y objetos de valor.

El programa acuático incluye cursos de bebés a partir de los seis meses los martes y jueves (de 12.45 a 13.30 horas); el pequechapuzón esos mismos días de 12.00 a 12.45 horas y los lunes y miércoles en el mismo horario; y de natación infantil de lunes a viernes de 11.15 a 12.00 horas a partir de los seis años. Para los mayores de 16 años se ha diseñado el espacio ponte en forma nadando también de lunes a viernes de 9.45 a 10.30 horas; la natación terapéutica, lunes, miércoles y viernes de 12.45 a 13.30 horas y el aquazumba, de lunes a jueves de 20.00 a 21.00 horas.

Por supuesto en un municipio joven y volcado con las nuevas tecnologías las piscinas poseen internet y wifi de acceso gratuito para los usuarios. También funciona en las inmediaciones el frontón cubierto con posibilidad de practicar frontenis, pelota a mano, tenis mini-basket y voleibol. Las piscinas de verano se enmarcan en el Complejo Deportivo de La Virgen del Camino, dotado con una piscina cubierta, gimnasio, pabellón polideportivo y campo de fútbol 7 artificial.

En cuanto a la oferta de campus, es enorme. Desde el Peque verano y el Summer fun en Virgen de Loreto al Super verano urbano en la biblioteca para los más pequeños. Se suman los campus deportivos de ajedrez, fútbol, patinaje, krav magá, voley, gimnasia rítmica, atletismo, baloncesto y fútbol sala. Incluso para los nóveles han pensado en Mi primera acampada con cena, juegos en la hoguera, yincanas, deporte, actividades de tiempo libre y una noche en la tienda de campaña y desayuno. Serán en las piscinas los días 4, 11 y 18 de julio, el 1, 8 y 22 de agosto para niños de 7 a 12 años que deben acudir con saco de dormir. Desde las piscinas se saldrá el 17 de agosto a una ruta para conocer el municipio. Valverde también ha organizado seis domingos playeros a Asturias y excursiones a la Warner el 21 de junio y al parque Aquópolis el 26 de julio, junto con cursos de pádel de 15 días.

Con mucho entretenimiento juvenil

Valverde piensa en todos los públicos y para los jóvenes apuesta

por Los Jugones en La Virgen y Montejos de lunes a jueves con decenas de actividades desde las 22.00 a la medianoche. A ellos va

dirigido un campus digital, el cine de verano y el bingo el 11 y 25 de

julio y 1 y 29 de agosto.