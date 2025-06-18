Sariegos, agua y césped con muchas actividades

p. infiesta | sariegos

Con cuatro días de hinchables, cine de verano, música y ludoteca para pequeños de 3 a 12 años en el gimnasio anexo de Carbajal, las Piscinas Municipales de Sariegos se convierten en un espacio para conciliar, combatir el calor y disfrutar de lo lindo en un entorno que es todo un referente del ocio estival gracias a la transparencia de sus aguas y el cuidado césped jalonado de sombrillas preparado para descansar y relajarse.

La buena noticia es que se mantiene el horario ininterrumpido de 13.00 a 21.00 horas de lunes a domingo que ya se disfrutaba la temporada pasada, al igual que el precio de la entrada en 2 euros, que se reduce a 1,50 euros para menores de 14 años y mayores de 60 años. También habrá bonos que se podrán retirar en la recepción de la piscina.

Situadas a tan sólo una legua de León ciudad, ofrecen unas modernas y saludables instalaciones en la calle Era de la Fragua, donde el binomio de hacer deporte y divertirse constituye un leiv motiv para el Ayuntamiento de Sariegos, que ofrece muchas alternativas dentro del agua. Como los cursos de natación de tres cuartos de hora que arrancan el día 30 de junio y funcionarán de lunes a viernes. Los de iniciación para niños de 3 a 5 años se imparten de 10.00 a 10.45 horas y de 11.00 a 11.45 para alumnos de 5 a 7 años. Los de perfeccionamiento están ideados a partir de 8 años y disponen de dos turnos, de 11.45 a 12.30 y de 12.45 a 13.30 horas, como los de adultos. Los cursillos se completan con aquagym de 11.45 a 12.30 horas y matronatación sólo los sábados, con iniciación (para bebés de 6 a 12 meses) de 11.00 a 11.30 horas y autonomía (24 a 36 meses) de 11.45 a 12.30. Como complemento, del 25 de junio al 8 de agosto habrá campamentos de verano de fútbol para los menores de entre 4 y 13 años, de patinaje (para los de 4 a 12) y baloncesto (de 6 a 11 años). Desde el 30 de junio se ofrece uno de pádel (de 5 a 13 años hasta el 1 de agosto) y otro de danza urbana (de 12 a 16 años hasta el 18 de julio).

El Ayuntamiento anima, además, a realizar ejercicio al aire libre en julio y agosto con clases de pilates, zumba, yoga, gimnasia de mantenimiento y crosstraining. Organiza una excursión al parque Warner el 28 de junio e incluye cursos gratuitos en competencias digitales para jóvenes de 15 a 25 años y un campamento digital para menores de 9 a 13 años.

Con cúpula contra la lluvia

En este municipio no tienen miedo a que el verano venga frío. Si

baja la temperatura, llueve o cae una tormenta como las de la

pasada semana, los usuarios pueden disfrutar del agua bajo la

cúpula que cubre dos de las piscinas: la semiolímpica con calles

preparadas para nadar, y otra para niños. En el exterior también tranquilo y agradable con su césped y sombrillas, se ofrecerá un área infantil de chorros y chapoteo.