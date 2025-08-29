La operación retorno arranca con dos vías cortadas en León y Zamora por incendios

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La operación retorno tras las vacaciones de verano ha arrancado con varias complicaciones en las salidas de Madrid y Barcelona y en varias carreteras cercanas al litoral, a lo que se unen dos vías cortadas por los incendios, la LE-5330 en León y la ZA-103 en Zamora.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 5 millones de desplazamientos, en la operación retorno que comienza a las 15.00 horas de este viernes y se extiende hasta la medianoche del domingo, un período en el que coincidirá quienes terminan las vacaciones de verano y los que las empiezan en el mes de septiembre.

Según el último boletín de la DGT, pasadas las 15.20 horas las carreteras están afectadas por dos accidentes, uno de salida en Barcelona en la C-58 a la altura de Sabadell y otro en la AP-7 en Castellón a su paso por Vinarós en sentido Tarragona que causa más de 3 kilómetros de retenciones.

Además, hay dificultades en las salidas de Madrid: en la A-1 en el entorno del circuito de Jarama, en la A-3 en Rivas y en la A-42 en Villaverde. También hay complicaciones de entrada por la A-3 en Arganda del Rey y la A-4 en Pinto.

La A-62 en Valladolid también sufre complicaciones en Geria, sentido Tordesillas, al igual que ocurre en la A-1 en Vitoria sentido Alsasua, en la A-7 en Loriguilla (Valencia) sentido en Castellón o en la A-70 en Ciudad de Asís (Alicante), dirección al Campello, así como en la A-7 en Murcia: en Espinardo y en Alcantarilla, sentido Alicante.

El tráfico lento afecta además a varios puntos de la A-7 en Málaga, en Fuengirola hacia Málaga capital, en Cádiz tanto en Guadacorte, sentido Algeciras, como en Sotogrande, dirección Estepona.

A todo ello se une el corte de dos carreteras a causa del fuego en Castilla y León, la LE-5330 en Igüeña (León) en ambos sentidos y la ZA-103 en Vigo de Sanabria (Zamora).

En la tarde de este viernes y hasta las 22.00 horas se esperan importantes movimientos y problemas de circulación, tanto en sentido salida de las grandes ciudades, como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, al igual que en la mañana del sábado.

La previsión es que en la tarde del sábado haya sobre todo desplazamientos de vuelta a las urbes, al igual que el domingo con la tarde, cuando se prevé que regresen desde la costa hacia las grandes ciudades quienes terminan sus vacaciones y quienes viajan el fin de semana.

Durante toda la operación especial Tráfico intensificará las medidas de vigilancia y seguridad con controles de velocidad por radar fijo y móvil, drones, cámaras de vigilancia y motos camufladas, entre otras medidas.

Además, aunque se prevén movimientos escalonados, en las zonas más conflictivas se han instalado carriles reversibles y, para facilitar la circulación, se han restringido las obras, la celebración de eventos deportivos que afecten a las carreteras, además del acceso en ciertos tramos y horarios a camiones de mercancías.

Ante el inicio del nuevo curso, también se espera desde este viernes una gran afluencia en los principales ejes y pasos fronterizos por parte de vehículos extranjeros que regresan hacia los países europeos donde tienen su residencia habitual.