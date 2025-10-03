Estas son algunas de las películas que han sido rodadas en León, ¿cuántas conoces?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León ha sido escenario de varias producciones cinematográficas a lo largo de los años. Algunas de las películas más destacadas rodadas, al menos parcialmente, en León son:

As Bestas (2022): Aunque ambientada en Galicia, gran parte de su rodaje se realizó en la comarca de El Bierzo, concretamente en la localidad de Quintela de Barjas y con Villafranca del Bierzo como centro de operaciones.

El Cid (1961): esta épica película se rodó parcialmente en la provincia de León, además de otras localizaciones de España.

Juan La Loca (2001): el rodaje de esta película sobre la reina Juana I de Castilla tuvo lugar en varias provincias de Castilla y León, incluyendo León, además de Burgos y Tordesillas.

Sor Citröen (1967): algunas de las escenas de esta comedia clásica española se rodaron en la provincia, comenzando con la estación de La Robla.

El Lute: Camina o Revienta (1987)

El Camino (2010)

La herencia Valdemar y la herencia Valdemar II: La sombra prohibida (2010 y 2011).

El bosque del lobo (1970): grabada parcialmente en enclaves de la capital maragata (Astorga).

También se incluyen en la categoría de películas rodadas en la provincia:

Cuerda de presos.

Las huellas borradas.

La soledad.

Un hombre va por el camino.

El Quijote de Miguel de Cervantes (telefilm).