Estas son algunas de las películas que han sido rodadas en León, ¿cuántas conoces?
La provincia de León ha sido escenario de varias producciones cinematográficas a lo largo de los años
La provincia de León ha sido escenario de varias producciones cinematográficas a lo largo de los años. Algunas de las películas más destacadas rodadas, al menos parcialmente, en León son:
- As Bestas (2022): Aunque ambientada en Galicia, gran parte de su rodaje se realizó en la comarca de El Bierzo, concretamente en la localidad de Quintela de Barjas y con Villafranca del Bierzo como centro de operaciones.
- El Cid (1961): esta épica película se rodó parcialmente en la provincia de León, además de otras localizaciones de España.
- Juan La Loca (2001): el rodaje de esta película sobre la reina Juana I de Castilla tuvo lugar en varias provincias de Castilla y León, incluyendo León, además de Burgos y Tordesillas.
- Sor Citröen (1967): algunas de las escenas de esta comedia clásica española se rodaron en la provincia, comenzando con la estación de La Robla.
- El Lute: Camina o Revienta (1987)
- El Camino (2010)
- La herencia Valdemar y la herencia Valdemar II: La sombra prohibida (2010 y 2011).
- El bosque del lobo (1970): grabada parcialmente en enclaves de la capital maragata (Astorga).
También se incluyen en la categoría de películas rodadas en la provincia:
Cuerda de presos.
Las huellas borradas.
La soledad.
Un hombre va por el camino.
El Quijote de Miguel de Cervantes (telefilm).