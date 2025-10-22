La DGT da un agresivo giro en sus campañas: "Puedes morir o perder tu vida"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) estrena este jueves una nueva campaña de comunicación que estará disponible hasta el 14 de diciembre, con la que pretende recordar a los conductores que las pequeñas infracciones también pueden provocar un siniestro mortal en el que si no mueres, pierdes tu vida. Tras una serie de campañas más livianas, parece que la nueva estrategia de la DGT se ha vuelto más agresiva.

Con ese lema, "En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida", Tráfico busca "conmover, interpelar y movilizar a la ciudadanía" para que sea consciente de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y una cuestión humana, ha informado este miércoles la DGT.

La campaña, para la que se han realizado varias piezas audiovisuales, cuñas radiofónicas, piezas para exterior y medios impresos, además de una página web específica, presenta a un conductor que se distrae de la carretera para mirar un mensaje en el móvil y causa un accidente en el que mueren una madre y su hija.

Tras el impacto, en el que él no muere, llegan las consecuencias físicas, psicológicas y judiciales, entre ellas una condena penal y la convivencia con insomnio, pastillas o ansiedad que hacen que el trauma esté presente todos los días y que pierda la vida que tenía.

Una vez más, la DGT transmite el mensaje de que las consecuencias de un siniestro de tráfico son "reales, profundas y para toda la vida" y que, en muchos casos, el accidente lo provoca una decisión del conductor que en la mayoría de casos se podría haber evitado, como una distracción, velocidad inadecuada o conducir bajo los efectos del alcohol.

Con mensajes como "corres más un día porque llegas tarde y tardas una vida en olvidarlo" o "conduces después de tomarte una y eres responsable de dos vidas menos", el nuevo anuncio de la DGT comenzará a distribuirse a partir de este jueves en televisiones y cines, a escucharse en radios y a leerse en postes publicitarios, diarios y publicaciones en redes sociales.