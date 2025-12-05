El error con Bizum que puede hacerte perder el premio de la Lotería de Navidad

En Navidad, cada vez más personas reparten sus décimos por WhatsApp y pagan su parte con Bizum, una tendencia tan cómoda como arriesgada si no se hace bienGetty Images

Con la digitalización de nuestras rutinas más tradicionales, compartir la Lotería de Navidad ha dejado de ser un intercambio presencial de billetes para convertirse en una cadena de mensajes en WhatsApp y Bizums de ida y vuelta. Pero esta modernización trae consigo riesgos legales y tecnológicos que muchos pasan por alto. La marca española SPC, especializada en electrónica de consumo, ha publicado una serie de advertencias clave para evitar disgustos justo cuando la suerte podría sonreírte.

SPC alerta sobre cómo compartir la Lotería de Navidad por Bizum y WhatsApp sin perder el premio

Hoy en día, enviar tu parte del décimo por Bizum es tan común como compartir el número por WhatsApp. Más de 28 millones de personas usan esta app para pagos entre particulares, según SPC, y diciembre es el mes estrella, con más de 100 millones de operaciones mensuales. La comodidad es obvia, pero lo que muchos no saben es que ninguna transferencia digital, mensaje o captura de pantalla equivale legalmente al billete físico.

«El décimo sigue siendo un documento al portador. Solo quien lo tiene en mano puede cobrar el premio», recuerda SPC con contundencia. Es decir, aunque hayas hecho Bizum, si no se ha dejado constancia clara de tu participación o si el custodio del billete se arrepiente, podrías quedarte fuera del reparto.

Bizum, WhatsApp y el riesgo de no documentar tu parte del décimo

El consejo más directo y eficaz de SPC: especifica siempre en el concepto del Bizum el número del décimo y la cantidad aportada. Parece simple, pero este paso es lo que convierte una transferencia informal en una prueba de participación. A esto se suma la necesidad de acordar por escrito las condiciones, aunque sea mediante un documento informal donde se reflejen los nombres, cantidades, fechas y, sobre todo, quién guarda el billete original.

Una captura de pantalla enviada por WhatsApp a todos los participantes refuerza aún más la trazabilidad del acuerdo. Sin estos pasos, no hay garantías legales ni éticas, y podrían surgir disputas difíciles de resolver justo cuando todos celebran.

Las estafas más comunes y cómo proteger tu premio de Navidad

No todo son errores bienintencionados. El auge de las apps de pago instantáneo ha traído también nuevas modalidades de fraude, como el llamado Bizum inverso. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), esta técnica consiste en que el estafador no envía dinero, sino que solicita un pago, y si la víctima lo acepta por error, pierde el dinero sin posibilidad de recuperarlo.

Otro consejo esencial de SPC: verifica siempre el número del destinatario antes de enviar cualquier Bizum, y nunca uses redes WiFi públicas para este tipo de transacciones. Además, activa la verificación en dos pasos o biométrica para evitar accesos indeseados a tus apps financieras.

Cómo cobrar la Lotería de Navidad si te toca… y usaste Bizum

Una vez llega el momento del premio, hay que saber diferenciar los procesos. Si el importe es inferior a 2.000 euros, puede cobrarse directamente en cualquier punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, incluso desde el móvil. Pero si el premio es mayor, solo una entidad bancaria autorizada puede gestionarlo, y nunca mediante Bizum u otras aplicaciones.

Eso sí, si el décimo se adquirió online, el proceso se automatiza y el ingreso se hace directamente en la cuenta del usuario. Pero para los que compraron físicamente y compartieron a través de WhatsApp y Bizum, tener todos los datos bien documentados será crucial para poder cobrar tu parte sin problemas.