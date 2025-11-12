Lotería de Navidad 2025: así es el emotivo anuncio para el sorteo del 22 de diciembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A poco más de un mes para las celebraciones navideñas, Loterías y Apuestas del Estado presenta su esperado anuncio para el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, señalando el arranque simbólico de la temporada festiva.

Este anuncio, uno de los más esperados en España, destaca por su emotividad y su vínculo con los ideales de unión y calidez típicos de estas fechas.

Bajo el eslogan “El sorteo que nos une”, la pieza narra una historia conmovedora sobre una pareja que, paseando por El Rastro de Madrid, adquiere un marco con un viejo décimo de lotería. Al investigar, hallan que el boleto ganó un quinto premio hace 30 años, pero nunca se reclamó. En su dorso, un texto manuscrito —“Felicidades papá. Vas a ser abuelo”— lo convierte en un tesoro de cariño intergeneracional, más allá de cualquier valor monetario.

Jesús Huerta Almendro, presidente de Loterías, explica que el spot busca evocar empatía, solidaridad y comunidad, presentándolo como “una metáfora romántica” que resalta los gestos simples que fortalecen los lazos humanos. Creado por Proximity Madrid —la agencia detrás del anuncio de 2024—, se rodó en escenarios madrileños reales durante octubre, priorizando una narrativa clásica y universal, alejada de temas coyunturales.

La campaña coincide con el reciente recuerdo al actor británico Clive Arrindell, el icónico “calvo” de los spots entre 1998 y 2005, fallecido en 2024. Su legado forma parte de la evolución publicitaria del sorteo, desde el primer segmento informativo en el NO-DO de 1958 hasta las producciones animadas como Justino, consolidando estos anuncios como emblema cultural español.