El barrio con más bares de España no está en Madrid ni en Barcelona: National Geographic revela el verdadero epicentro del tapeo está en León

Terrazas mantienen viva la tradición de la tapa con cada consumición: en el Barrio Húmedo, cada mesa es una escena cotidiana de la cultura leonesa.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

España es el país con más bares per cápita del mundo, pero según un reciente artículo publicado en National Geographic, el verdadero epicentro del tapeo no está donde todos creían. Ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla. El título se lo lleva un rincón histórico de Castilla y León: el Barrio Húmedo de León, donde la tradición del bar no es solo una costumbre, sino una identidad compartida que se vive a diario y con intensidad.

El Barrio Húmedo de León: epicentro nacional del tapeo, según National Geographic

«En pleno casco antiguo leonés se encuentra el Barrio Húmedo, que presume de ser la zona con más bares de España, con unos 140 locales concentrados en un par de calles», escribe la periodista Clara Huguet en Viajes National Geographic. La cifra, sorprendente por sí sola, se vuelve aún más contundente cuando se pone en perspectiva: León cuenta con más de 620 bares repartidos por una ciudad de apenas 124.000 habitantes. Esto supone una media de 5,03 bares por cada mil residentes, la más alta del país, según un estudio de la Federación Española de Hostelería y Restauración.

Pero el dato es solo el comienzo de una historia más profunda: la del vínculo cotidiano y casi ritual entre los leoneses y sus bares. «Historia milenaria, vinos compartidos y barras siempre llenas convierten a este barrio en un ritual cotidiano», describe National Geographic, subrayando que el tapeo aquí no es una moda pasajera, sino una manera de vivir el espacio público, la conversación y la identidad colectiva.

No solo bares: patrimonio, conversación y vino a granel

El Barrio Húmedo se articula en torno a la Plaza de San Martín y se extiende por calles con nombres históricos como Zapaterías o Carnicerías. A pocos pasos, la catedral de León, conocida como la Pulchra Leonina, vigila desde lo alto esta zona vibrante, donde las tapas se convierten en protagonistas absolutas.

El artículo de National Geographic también se detiene en el origen del curioso nombre del barrio, una incógnita que ha dado pie a múltiples teorías. Cita al urbanista Juan Carlos Ponga, quien apunta que podría deberse a la venta de vino a granel en el pasado: al no ir embotellado, se derramaban gotas por las calles, dejándolas literalmente húmedas. En esa línea, también recupera las palabras del poeta Antonio Gamoneda y del escritor Antonio Pereira, quienes asocian el topónimo con la longeva costumbre de beber vino, es decir, ‘mojarse’ con una bebida al gusto.

Sea cual sea el verdadero origen, lo que está claro es que el nombre le hace justicia: las calles de este barrio están siempre "húmedas" de conversación, risas, vino y vida.

La vida en la calle forma parte del ADN del Barrio Húmedo: el bar Rebote es uno de los clásicos donde el tapeo se vive de pie, entre charla y vino local.Getty Images

Las tapas que cuentan historias: sabores que definen una ciudad

Entrar en un bar del Barrio Húmedo es, en palabras de National Geographic, «hacer una ruta a través del paladar por los sabores más emblemáticos de la gastronomía española.» Aquí no se concibe pedir una caña sin su correspondiente tapa, y los clásicos locales como La Bicha, El Flechazo, El Rebote o El Botijo se han ganado una reputación que trasciende la ciudad. Sus tapas de morcilla, cecina, croquetas caseras o recetas más innovadoras no solo alimentan el estómago, sino el alma social del barrio.

Y es precisamente ese ambiente el que convierte al Barrio Húmedo en un fenómeno urbano con valor turístico y cultural.