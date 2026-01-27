¿Qué hacer hoy en León? Cine clásico en el Teatro San Francisco
CINE
'Días sin huella'. Dirigida por Billy Wilder en 1945 con guion de Charles Brackett y Billy Wilder. Interpretada por Ray Milland, Jane Wyman, Phillip Terry, Howard Da Silva, Doris Dowling, Frank Faylen. Don Birnam es un escritor fracasado a causa de su adicción al alcohol. Cine clásico en el Teatro San Francisco. A las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.
DONACIÓN DE SANGRE
Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de Astorga de 16.30 a 20.30 horas.