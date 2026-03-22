La orquesta que todos bailan en redes actuará en directo en este pueblo de León (y será el planazo de Pascua)

Las cuatro vocalistas de Nueva Línea, con su estética característica en rojo, en uno de los vídeos que han impulsado su éxito viral en redes sociales@nuevalineaoficial

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La música que arrasa en redes sociales ya no se queda en la pantalla. Da el salto al directo y lo hace en escenarios inesperados. Cacabelos, uno de los municipios con más tradición festiva del Bierzo, será este año el epicentro de ese fenómeno que mezcla verbena clásica con cultura digital. La razón tiene nombre propio: 'Nueva Línea', la orquesta que ha conquistado TikTok y que ahora se prepara para hacer lo mismo ante el público berciano.

Las fiestas de Pascua de Cacabelos vuelven a posicionarse como una de las citas más destacadas del calendario local. Pero en esta ocasión hay un elemento diferencial que lo cambia todo: la llegada de una formación musical que ha sabido leer como pocas el momento actual.

'Nueva Línea' no es solo una orquesta más. Es el reflejo de cómo la música en directo se está transformando gracias a las redes sociales. Sus actuaciones no solo se disfrutan en el escenario, también se viralizan en vídeos que acumulan miles de reproducciones. Y ese eco digital ha sido clave para convertirlas en una de las propuestas más demandadas del momento.

Su actuación tendrá lugar el lunes 6 de abril, coincidiendo con el día grande de las fiestas, en una noche que apunta a convertirse en uno de los momentos más multitudinarios de la celebración.

'Nueva Línea' y TikTok: el verdadero motivo de su éxito

La clave está en una combinación muy concreta: repertorio reconocible, coreografías pensadas para ser compartidas y una estética que conecta directamente con el público joven.

El grupo, formado por las voces de Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla, ha conseguido algo que muchas orquestas buscaban desde hace años: ser relevantes fuera del circuito tradicional. Sus canciones, entre las que destacan temas como 'Beso' o 'Noche de copas', se han convertido en auténticos sonidos virales dentro de TikTok.

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Pero hay algo más. No se trata solo de escuchar música, sino de participar en ella. Los usuarios replican bailes, crean contenido y amplifican el alcance del grupo, generando una comunidad que trasciende el directo. Ese es el verdadero cambio que explica su éxito.

Durante años, las orquestas han sido un elemento clave en las fiestas locales. Hoy, ese papel se redefine. TikTok ha abierto una nueva vía de visibilidad que está transformando la forma en que estos grupos se dan a conocer.