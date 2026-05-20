El pueblo de Castilla y León elegido para el Grand Prix del verano 2026 que muchos están descubriendo ahora

Una vista urbana de Cantalejo, la localidad segoviana elegida para participar en el Grand Prix del verano 2026.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El verano de 2026 ya tiene un protagonista inesperado en Castilla y León. Mientras miles de espectadores esperan una nueva edición del Grand Prix del Verano, hay un municipio segoviano que ya vive la emoción con intensidad. Se trata de Cantalejo, la localidad elegida para representar a la comunidad autónoma en uno de los formatos más queridos de la televisión española. Y lo cierto es que, más allá del concurso, muchos están aprovechando la noticia para descubrir un pueblo con historia, naturaleza y personalidad propia.

La nueva edición del Grand Prix del Verano llegará este 2026 con importantes novedades. Entre ellas, destaca una ampliación en los requisitos de participación, permitiendo que localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes puedan optar al concurso. Un cambio que ha abierto la puerta a municipios que hasta ahora quedaban fuera del radar televisivo.

En esta ocasión, Cantalejo ha sido el municipio seleccionado para defender el nombre de Castilla y León frente a otros pueblos de España. La localidad segoviana competirá junto a otros once municipios en una edición que promete recuperar el espíritu festivo, familiar y competitivo que ha convertido al programa en un fenómeno cada verano.

La noticia se recibió con auténtica euforia entre los vecinos. El propio ayuntamiento celebró públicamente la elección con un mensaje sencillo pero contundente en redes sociales: «Nos vamos al Grand Prix». Una frase que resume el entusiasmo de un pueblo que ya empieza a imaginar pruebas imposibles, vaquillas, disfraces y noches de televisión convertidas en auténticos eventos colectivos.

Segunda semifinal de El Grand Prix de la Navidad: Olvera vs. Aguilar de Campoo.RTVE

Qué ver en Cantalejo, el pueblo de Castilla y León del Grand Prix 2026

Más allá de las cámaras, Cantalejo es un destino que merece una parada. Situado al noreste de la provincia de Segovia, este municipio cuenta con algo más de 3.600 habitantes y presume de un entorno privilegiado a poca distancia del Parque Natural Hoces del Río Duratón, uno de los espacios naturales más espectaculares de la comunidad.

La cercanía de Cantalejo a las Hoces del Río Duratón convierte la zona en un destino ideal para actividades al aire libre.Getty Images

Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes buscan escapadas rurales con encanto. Muy cerca de Cantalejo es posible descubrir cañones naturales, rutas senderistas y espacios de gran valor ambiental donde el avistamiento de aves rapaces, especialmente buitres leonados, es uno de los grandes atractivos.

Los espacios naturales de Cantalejo refuerzan el atractivo del municipio más allá de su salto al Grand Prix.Getty Images

Pero Cantalejo también guarda una identidad propia profundamente ligada a su historia. Durante décadas fue conocido por la fabricación y comercio de trillos, una herramienta agrícola fundamental en el campo castellano. De hecho, esa tradición artesanal sigue formando parte de la memoria colectiva del municipio y explica buena parte de su desarrollo económico y cultural.

El ambiente tranquilo, las plazas tradicionales y la vida de pueblo auténtica son precisamente algunos de los motivos por los que la elección ha despertado curiosidad entre muchos españoles. Porque el Grand Prix, además de entretenimiento, siempre ha tenido un efecto inesperado: convertir pequeños municipios en destinos virales durante semanas.

El equipo berciano lo dio todo hasta alzarse con la victoria.DL

El Grand Prix del Verano 2026 pone a Cantalejo en el mapa de España

La edición de este año contará con doce pueblos participantes de distintas comunidades autónomas, reforzando el carácter diverso del programa. Sin embargo, en Castilla y León la atención ya está completamente puesta en Cantalejo.

Ahora, tendrá la oportunidad de mostrar no solo su espíritu competitivo, sino también el carácter de una tierra acostumbrada a mantener vivas sus tradiciones.