El premio del Gran Prix se va a un pueblo que vive con una hora de adelanto sobre León

La 1 de RTVE emitió la esperada gran final del Grand Prix del Verano 2025 este pasado lunes, un concurso que durante ocho semanas ha unido a diez pueblos de distintas comunidades autónomas en una competición llena de risas, emoción y espíritu comunitario. En esta edición, San Sebastián de la Gomera (Tenerife) y Cubas de la Sagra (Madrid) llegaron a la final tras superar intensas pruebas, demostrando el orgullo y la pasión de sus comunidades.

La esencia familiar del programa se sintió en cada momento: desde las pantallas gigantes instaladas por los alcaldes en las plazas de los pueblos finalistas hasta los vítores de los vecinos en las gradas del plató. Los padrinos, el expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo y la carismática actriz Adriana Torrebejano, fueron clave, animando y apoyando a sus equipos en cada desafío con una energía contagiosa.

La final estuvo repleta de momentos memorables. En la prueba Misión Zanahoria, los concursantes, disfrazados de ardillas, recolectaban zanahorias mientras sus padrinos actuaban como animadores y saboteadores, desatando carcajadas entre el público. San Sebastián de la Gomera, apadrinado por Adriana Torrebejano, brilló en esta prueba. En la prueba de la piscina, ambos equipos lucharon con uñas y dientes, aunque Cubas de la Sagra logró una ligera ventaja. La Champion Prix y los Troncos Locos mantuvieron la tensión, con un empate que llevó la emoción al límite.

En los Super Bolos, la coordinación y precisión fueron cruciales, desafiando tanto a concursantes como a padrinos. Pero fue en la prueba final, El Diccionario, donde todo se decidió. Con el marcador empatado, la alcaldesa de San Sebastián de la Gomera acertó la palabra clave, “prónuba”, asegurando la victoria para su pueblo y desatando la euforia entre sus vecinos.

El triunfo vino acompañado de un premio de 30.000 euros, entregado por el alcalde de Cudillero, ganador de la primera edición del Grand Prix hace 30 años. Con risas, caídas, complicidad y una competitividad sana, la final del Grand Prix del Verano 2025 cerró con broche de oro, dejando momentos imborrables y la emoción a flor de piel.