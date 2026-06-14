Las 10 canciones que mejor definen el verano y que no vas a poder dejar de escuchar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano tiene una banda sonora propia. No importa si estás en la playa, en la montaña o simplemente sobreviviendo al calor en la ciudad; hay melodías que, al sonar, te transportan instantáneamente a una tarde infinita. Aquí tienes el Top 10 que necesitas conocer este 2026:

In the Summertime – Mungo Jerry: El himno definitivo. Esta canción es una oda a la relajación, los paseos en coche con la ventanilla bajada y la despreocupación total que solo existe cuando el mercurio sube.

Summer of '69 – Bryan Adams: Un clásico que evoca la nostalgia de la juventud. Habla de aquellos amores de verano, las bandas de amigos y esos momentos que, con el paso de los años, se convierten en tus recuerdos más preciados.

Island in the Sun – Weezer: Esta canción es la pura definición de "buen rollo". Su melodía pegadiza nos habla sobre ese deseo de escapar a un lugar paradisíaco, lejos de las responsabilidades, para simplemente disfrutar del sol.

Summer Nights – Grease (John Travolta & Olivia Newton-John): ¿Quién no ha cantado esto a gritos? Es la esencia del romance de verano, esa historia apasionada que comenzó en la arena y que todos en el instituto terminan comentando.

Summertime – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong: Un tema atemporal que captura la calma del verano. Habla de una época en la que el aire es cálido, la vida es sencilla y, como dice la letra, los peces saltan y el algodón crece alto.

Californication – Red Hot Chili Peppers: Aunque es una canción con muchas capas, evoca profundamente ese verano californiano, la mezcla de sueños, fama y el sol constante de la costa oeste que te atrapa.

Here Comes the Sun – The Beatles: Es el sonido de la esperanza tras el invierno. Aunque técnicamente celebra la primavera, se ha convertido en el himno universal para recibir los primeros días calurosos y la luz infinita del verano.

Walking on Sunshine – Katrina and the Waves: Imposible no sonreír. Es una explosión de energía pura, la sensación de estar tan enamorado o tan feliz que sientes que caminas sobre los rayos de sol.

Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee: El fenómeno que cambió el verano para siempre. Un tema cargado de ritmo caribeño que habla de la seducción y el calor intenso de las noches en la pista de baile.

Watermelon Sugar – Harry Styles: Un hit moderno que rinde homenaje a la dulzura del verano. Habla de la euforia de los días de sol, los atardeceres en la playa y ese sentimiento de frescura veraniega que te recorre el cuerpo.