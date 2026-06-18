La «rutaza» de Riaño para descubrir estatuas de osos y búhos perfecta para hacer con niños y perros

as figuras de animales repartidas por el recorrido, entre ellas un oso y un búho, añaden un componente lúdico a esta popular ruta familiar de Riaño.@todoconencanto

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Los grandes descubrimientos de la naturaleza muchas veces llegan donde menos se esperan. En Riaño, uno de los destinos más espectaculares de la montaña leonesa, existe un recorrido que permite encontrarse con varias estatuas de osos y búhos escondidas entre bosques y senderos mientras se disfruta de algunas de las mejores vistas del embalse y las montañas de la zona.

Se trata de la conocida Ruta de los Osines, un itinerario que el perfil especializado en viajes y naturaleza Todo con Encanto presentó como una «RUTAZA» y que destaca por su sencillez, sus paisajes y su carácter familiar. La propuesta destaca entre las rutas familiares más llamativas del entorno de Riaño.

La Ruta de los Osines en Riaño es ideal para hacer con niños y perros

Según explica Todo con Encanto, la Ruta de los Osines es un recorrido lineal que suma aproximadamente seis kilómetros entre ida y vuelta y acumula un desnivel positivo de 122 metros. La publicación la define como una propuesta «genial con perretes» e «ideal con peques», dos características que han contribuido a popularizarla entre las familias.

La ruta comienza después de cruzar el puente de Riaño. Los visitantes pueden hacerlo caminando o en coche y continuar aproximadamente un kilómetro hasta localizar un cartel con diferentes indicaciones, entre ellas la que conduce hacia los osines.

Desde ese punto el camino avanza por un pinar que ofrece espectaculares panorámicas sobre el embalse. El recorrido resulta cómodo y accesible, permitiendo disfrutar del paisaje sin grandes exigencias físicas

Uno de los principales atractivos de esta excursión reside en el componente sorpresa. Según detalla Todo con Encanto, la señalización es limitada, aunque la orientación resulta sencilla porque basta con seguir la pista principal prácticamente durante todo el recorrido.

La primera de las figuras aparece tras abandonar brevemente la pista para adentrarse en un pequeño bosquecillo. Allí aguarda el primer oso, integrado en el entorno natural y convertido en una de las fotografías más buscadas por quienes realizan la ruta.

El segundo gran protagonista llega aproximadamente cuando se han recorrido tres kilómetros. La publicación asegura que esta figura se encuentra en «un lugar fantástico» y recomienda detenerse durante un buen rato para contemplar el paisaje y disfrutar de la experiencia.

Las esculturas figuran entre los elementos más llamativos de esta ruta y constituyen uno de sus principales reclamos para los visitantes.

La Ruta de los Osines en Riaño permite descubrir otros rincones sorprendentes

La excursión puede ampliarse con varios puntos de interés cercanos. Todo con Encanto recomienda acercarse a la conocida Cueva de la Vieja, un lugar que aparece custodiado por figuras de animales y que añade un componente legendario al recorrido.

Otro de los lugares destacados es el mirador de Las Biescas, desde donde se obtiene una magnífica panorámica del embalse de Riaño y de las montañas que conforman uno de los paisajes más reconocibles de Castilla y León.

Algunos senderistas que han compartido su experiencia señalan que, incluyendo estos desvíos, la distancia total puede rondar los ocho kilómetros y medio, manteniéndose como una propuesta perfectamente asumible para la mayoría de los excursionistas.

Todo con Encanto define la propuesta como una «ruta muy chula y sencilla para encontrar a unos osos muy majetes y conocerlos un poco más».