Antes de Google Maps ya existía esto: el recuerdo turístico que León acaba de recuperar

Los mapas turísticos en papel vuelven a ganar protagonismo entre quienes prefieren descubrir una ciudad sin depender constantemente del móvil.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo en el que viajar significaba desplegar un mapa sobre una mesa, señalar con un bolígrafo los lugares que se querían visitar y guardarlo después como recuerdo de la experiencia. Mucho antes de que Google Maps se convirtiera en compañero inseparable de cualquier escapada, los planos turísticos en papel eran una herramienta imprescindible para orientarse y descubrir una ciudad a pie.

Aunque la navegación digital ha transformado la forma de viajar, los mapas físicos están recuperando protagonismo en algunos destinos. Permiten recorrer una ciudad de forma más pausada, ayudan a desconectar de las pantallas y se convierten en un recuerdo tangible de la visita.

León se ha sumado recientemente a esta tendencia con la recuperación de un plano turístico en papel concebido como un pequeño souvenir para quienes visitan la ciudad.

Bautizado como León City Map, ha sido impulsado por El Corte Inglés en colaboración con el Museo Casa Botines Gaudí. Tras su presentación esta semana, comenzará a distribuirse en hoteles y en la Oficina de Turismo de León, donde visitantes y turistas podrán recogerlo de forma gratuita para orientarse por la ciudad y conservarlo como recuerdo de su estancia.

Diseñado por el ilustrador Salvador García, el mapa reúne algunos de los principales monumentos y lugares de interés de la capital leonesa y dedica un protagonismo especial a Casa Botines en el año en que se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

El nuevo plano turístico de León, impulsado por El Corte Inglés, incluye una representación ilustrada de algunos de los monumentos y espacios más emblemáticos de la ciudad, desde la Catedral y Casa Botines hasta los barrios Húmedo y Romántico.León City Map

El regreso de los viajes sin depender del móvil

Durante años parecía imposible imaginar una escapada sin consultar constantemente el teléfono. Buscar una dirección, localizar un monumento o encontrar un restaurante se ha convertido en un gesto automático para millones de viajeros.

Sin embargo, también ha surgido una corriente que reivindica una forma más tranquila de descubrir los destinos. Pasear sin seguir una ruta marcada al milímetro, detenerse en rincones inesperados o dejar espacio para la improvisación son algunas de las razones por las que muchos turistas vuelven a interesarse por herramientas tradicionales como los mapas impresos. Más que una alternativa a la tecnología, se trata de una forma distinta de relacionarse con el lugar que se visita.

Los antiguos planos turísticos tenían una doble función. Por un lado ayudaban a orientarse; por otro, terminaban guardados entre fotografías, entradas de museos o postales una vez finalizado el viaje.

Orientarse con un plano impreso permite recorrer los principales monumentos y rincones de una ciudad de forma más pausada y espontánea.Getty Images

Esa dimensión emocional es una de las razones por las que este tipo de materiales sigue despertando interés. Frente a la información digital, que suele desaparecer entre miles de archivos y aplicaciones, un mapa físico puede conservarse durante años como parte de la memoria de una experiencia.

León reúne muchas de las características que hacen especialmente atractivo el uso de un plano turístico tradicional. Su casco histórico concentra buena parte de los principales puntos de interés en un espacio relativamente reducido y fácil de recorrer a pie.

La Catedral, la Basílica de San Isidoro, el Palacio de los Guzmanes, el Barrio Húmedo o Casa Botines forman parte de un itinerario urbano que invita a pasear sin prisas y a descubrir detalles que a menudo pasan desapercibidos cuando toda la atención se centra en la pantalla del teléfono.

La recuperación del plano turístico coincide además con un momento especialmente significativo para uno de los edificios más emblemáticos de León: Casa Botines.

La obra de Antoni Gaudí se encuentra inmersa en una nueva etapa marcada por la renovación de espacios y por una programación especial vinculada al centenario de la muerte del arquitecto catalán. Su protagonismo dentro de la imagen del nuevo plano refuerza su papel como uno de los grandes iconos turísticos y culturales de la ciudad.