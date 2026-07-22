La ruta de los dosmiles: León tiene 433 picos por encima de los 2.000 metros de altitud

Publicado por Marta Franco Denis León Creado: Actualizado:

León es un paraíso de la montaña, más de 433 picos de la provincia superan la altitud de los 2.000 metros. Un paraíso que en ocasiones es noticia destacada por desgracias que ocurren al disfrutar de la naturaleza. La riqueza natural de la montaña de León pasa muchas veces desapercibida debido a su amplia diversidad geográfica y patrimonial. Pero León es una de las 'potencias' en esta materia de toda España.

Y por supuesto los Picos de Europa son los reyes de la provincia en cuanto a alta montaña, allí es donde están los techos de León, encabezados por Torre Cerredo, el lugar más alto de la provincia que se comparte con Asturias y que se sitúa a una altitud de 2.649 metros. La montaña más alta de León es la Torre del Tiro Tirso, ubicada en el mismo macizo y con una altitud de 2.641 metros.

De las 10 cumbres más altas de los Picos de Europa, nueve se ubican en León, y el 40% de las cumbres que superan los 2.000 metros están en territorio leonés. Pero aunque los Picos se llevan la palma en cuanto a alturas hay otras zonas de la provincia destacables como la comarca de Babia, donde se localizan picos más bajos entre los que destaca Peña Ubiña con 2.411 metros de altitud.

Los Montes de León agrupan otras 11 cumbres con más de 2.000 metros, encabezadas por el Teleno con 2.183 metros. Otras cumbres míticas como el Catoute, ubicado en la sierra de Gistredo, tienen 2.112 metros de altitud aunque en la sierra ocupa el primer puesto la Peña Valdeiglesias con 2.133 metros dentro de la veintena de alturas que superan los citados dos mil. Y el Pico Llambrión, cuya leyenda es bien conocida por los montañeros. Aquí se cuenta la semblanza de una pequeña selección de picos entre los dosmiles que coronan la cordillera.

1. Peñasanta

Pico Peñasanta. DL

Peña Santa es una de las montañas más hermosas de los Picos de Europa. Su imagen preside el Macizo Occidental y extiende su sombra sobre las demás montañas que lo conforman. Es la única cumbre del macizo del Cornión que sobrepasa los 2.500 metros de altitud.

2. El Teleno

Pico Teleno. DL

El Teleno, cumbre situada en el noroeste de la provincia de León con 2.183 metros de altitud. Este pico no sólo constituye la frontera natural para las comarcas de la Maragatería y de la Cabrera, sino que también, ha ejercido desde siempre un magnetismo especial para sus habitantes. Los petroglifos recientemente localizados en sus proximidades dan cuenta de la existencia de cultos indígenas los cuales parecen estar vinculados con el dios Tilenus.

3. Peñarrubia

Pico Peñarrubia. DL

El Peñarrubia con 2194 metros de altitud está situado en Laciana y es el pico más meridional del cordal medular de la Sierra de los Ancares. Una alineación montañosa que desde el Pico Miravalles se extiende a lo largo de unos 22 kilómetros en dirección Sur Oeste, separando tierras gallegas de la comarca leonesa del Bierzo.

4. Pico Aguja

Pico Aguja. DL

El pico Aguja tiene una altitud de 2155. Está situado en León y cierra el valle de Cebolledo por el Noroeste, donde están las principales pistas de la estación de esquí de San Isidro. El cómodo acceso hace que sea un pico muy ascendido, por las vías normales de las crestas o por los dos evidentes corredores que se pueden ver desde la base de la estación.

5. Catoute

Pico Catoute. DL

El Catoute es una de las cumbres más destacadas de las montañas occidentales leonesas, fundamental rincón que separa el Alto Sil del Alto Boeza, y el Bierzo de Omaña, constituyendo un importante hito geográfico de la región leonesa.

Con 2.117 metros, el Catoute se alza solitario en la sierra de Gistréo que va desde Villablino hasta Noceda, y aunque no es la máxima altura si es, al menos, el más famoso y el que más visitas recibe al cabo del año.

6. Torre Cerredo

Pico Torrecerredo. DL

Torre Cerredo es el pico más alto de la Cordillera de los Picos de Europa, situado entre Asturias y la provincia de León. Se encuentra en Castilla y León, muy cerca del límite con Cantabria. La Torre Cerredo tiene una altura de 2.650 metros sobre el nivel del mar y está enclavada en el Macizo Central de los Picos de Europa o Macizo de los Urrieles.

7. Tres Provincias

Pico Tres Provincias. DL

Pico Tres Provincias situado en el alto Carrión es la segunda cumbre más elevada del cordal de montañas que limitan las provincias de Cantabria, León y Palencia en la cordillera Cantábrica después de Peña Prieta. Se encuentra muy próxima a los Picos de Europa y tiene una altitud de 2.497.

8. Peña Ubiña

Pico Peña Ubiña. DL

La montaña de Peña Ubiña tiene una altitud de 2417 y da nombre a este macizo de piedra caliza de la Cordillera Cantábrica; segundo en importancia tras los Picos de Europa.

Situado entre el Principado de Asturias y la comunidad de Castilla y León esta montaña es un referente para muchos alpinistas.

La blanca caliza que muestra tras fundirse la nieve que la cubre durante varios meses al año la ha dado nombre al denominarse desde hace siglos como la 'Montaña Blanca' ya que el topónimo Ubiña viene del adjetivo latino 'Albinus' de color blanco.

9. Peña la Cruz

Pico Peña la Cruz. DL

Pico Peña la Cruz está ubicada en la provincia de León, este pequeño macizo de Mampodre alza de repente su imponente perfil montañoso, orgulloso de ser uno de los más alpinos de la Cordillera Cantábrica. Queda integrado en el área del Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre.

La Peña de la Cruz tiene una altitud de 2190 y es uno de los tres dosmiles de un nutrido grupo que superan esa altitud en este macizo y que sin duda tiene numerosos alicientes para cualquier montañero exigente.