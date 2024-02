Agenda de León: toda la programación hasta el 16 de febrero

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

VIERNES 9

■ MÚSICA

El Dúo Compás actuará en León.DL

Dúo Compass

Concierto de Ana Bueno (clarinete) y Marta Rama (piano). En 2023 surgió la idea de este proyecto a partir del Trabajo de Fin de Grado de Ana. En él realizó una investigación sobre el repertorio para clarinete compuesto por mujeres, llevándolo a la práctica en su recital de fin de carrera. Fue después cuando, queriendo darle continuidad a la iniciativa de dar visibilidad a repertorio de compositoras, nació el dúo Compass. Concierto en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

HORA: A las 19.30 horas.

DÓNDE: Sala Eutherpe (Alfonso V, 10).

ENTRADA: 5 euros.

Riders on de doors

Más fiesta especial psicodelia. Riders on The Doors rinde tributo al cuarteto de Los Ángeles. La banda ejecuta los clásicos del icónico grupo californiano, éxitos como Break on Through, Light My Fire, Back Door Man o The End se suceden en un abrasador directo.

DÓNDE: En el escenario del Black Bourbon.

HORA: A las 22.00 horas.

ENTRADA: Entrada: 5 y 8 euros.

■ DEPORTE

Velada benéfica Saúl Tejada

El deporte leonés se suma en una causa solidaria, en esta ocasión con el fin de arropar al boxeador Saúl ‘Huracán’ Tejada. La velada comienza a las 20.30 horas en el Pabellón Margarita Ramos. Saúl Tejada, que fue campeón de España en peso gallo, sufrió en 2016 durante un combate un accidente vascular cerebral que le mantiene con un alto grado de dependencia. Las entradas salen a la venta con un precio de 10 euros en grada y 15 euros en silla. Se podrán adquirir presencialmente en taquilla, en el comercio Power Fitness (calle Lancia, 9) y en el gimnasio Victoria Fight Club (calle Sampiro, 22). También pueden ser adquiridas a través de whatsapp en el 636 987 241.

DÓNDE: Pabellón Margarita Ramos.

HORA: A las 20.30 horas.

ENTRADA: 15 y 10 euros.

■ DOCUMENTAL

'Mineros de la Camocha'

El Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) de Castilla y León, con sede en Sabero, continúa con su ciclo de cine documental, con la proyección hoy a las 18.00 horas, del documental Mineros de la Camocha, la mina que desde 1985 hasta 2008 fue explotada en la parroquia de Vega, en Gijón, donde a lo largo de su historia fallecerían 79 trabajadores. La actividad es de inscripción gratuita que se puede realizar en el museo o en el teléfono 987 718 357.

DÓNDE: En el Museo de Sabero.

HORA: 18.00 horas.

■ GALA SOLIDARIA

Concentración de Aler por el día mundial de las enfermedades raras.FERNANDO OTERO

Aler

Segunda gala solidaria a favor de Aler (Asociación Leonesa de Enfermedades Raras).

DÓNDE: En el Auditorio Ciudad de León.

HORA: Alas 19.30 horas.

ENTRADA: 10 euros.

■ TEATRO

'Te voy a comer a versos'

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua programa en la Bibliioteca Pública de León ‘Te voy a comer a versos’, un recital que combina poemas de autores de distintas épocas de humor. Con la compañía Zarabanda.

DÓNDE: En la Biblioteca Pública de León.

HORA: A las 18.00 horas.

ENTRADA: Entrada libre hasta completar aforo.

■ EXPOSICIÓN

Vela Zanetti

La Fundación Vela Zanetti inaugura este viernes a partir de las 18.00 horas la exposición ‘Almoneda del Hada’ que hace un repaso por las propuestas del colectivo de creación y reflexión artística Mil Madreñas Rojas Arte Vegetal.

HORA: 18.00 horas.

SÁBADO 10

■ MÚSICA

Juventudes Musicales de León.DL

Ensamble Orquesta J.M.J.

XVIII Ciclos de Maestros Internacionales organizado por la Fundación Eutherpe. Director: Borja Quintas y Marta Arce, soprano. Formado por una selección de 14 músicos de la Orquesta Sinfónica JMJ, agrupación que nace con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, presidida por Benedicto XVI ante 2 millones de jóvenes.

DÓNDE: Actuación en el Auditorio Ciudad de León.

HORA: A las 20.00 horas.

ENTRADA: 10 y 15 euros.

Mad Martín Trío

Mad Martín Trío vuelven a la sala Black Bourbon. El grupo gallego de Rockabilly presentarán su nuevo trabajo tras el parón de la pandemia Black & White publicado por Meseta Records, es un 7 pulgadas, un trabajo elaborado con cuatro temas muy maduros y sonido autentico y profundo, adelanto de lo que será su nuevo LP.

DÓNDE: Sala Black Bourbon.

HORA: A las 21.30 horas.

ENTRADA: 10 euros.

■ TALLER

Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada.DL

'Los fantásticos estados de la materia'

La programación cultural de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía trae de 12.00 a 13.00 horas Los talleres del museo: Los fantásticos estados de la materia. Esta actividad ofrecerá a los participantes descubrir los diferentes estados de la materia y los increíbles misterios que esconden. Orientada para público familiar, los menores de 6 años deben acudir acompañados, el precio es de 4 euros por persona. Debido al aforo limitado, para participar en este taller será necesaria inscripción previa en el correo guias@ciuden.es, llamando al 987 400 800 o directamente en la recepción del museo.

DÓNDE: En la Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada.

HORA: De 12.00 a 13.00 horas.

■ JORNADAS

Presentación de la Jornada de la Matanza de Valencia de Don Juan.DL

Matanza en Valencia de Don Juan

X Jornadas de la Matanza en Valencia de Don Juan. Tres restaurantes de la localidad participan en esta iniciativa que pretende ofrecer los placeres gastronómicos de la matanza en platos de siempre y otros más innovadores. Casa Alcón, Limbo y La Huerta de Don Pedro ofrecen así unos deliciosos menús en homenaje a la matanza.

CUÁNDO: Se podrán degustar los días 10 y 11 de febrero.

PRECIO: El precio del menú está cerrado y es de 28 euros.

■ TEATRO

'Paüra'

Päura en León.DL

Paüra es un espectáculo para todos los públicos con música en directo que se sumerge en el mundo de la comedia para abordar el tema del miedo. Con la compañía Lucas Escobedo.

DÓNDE: En el Teatro Bergidum de Ponferrada.

HORA: A las 19.00 horas.

ENTRADA: 10 euros.

'Las criadas'

Considerada uno de los textos dramáticos clave del teatro del siglo XX. Una obra de Jean Genet.

DÓNDE: En el teatro El Albéitar de la Universidad de León.

HORA: A las 20.30 horas.

ENTRADA: 8 euros.

DOMINGO 11

■ MÚSICA

Cuartero Bauhaus.DL

Cuarteto de Cuerda Bauhaus

Alfonso Nieves y Jorge Llamas, violín; Alicia Calabuig, viola; Irene Celestino, cello. Fundado en 2016, el cuarteto de cuerda Bauhaus, artistas residentes en el Museo del Traje, aúna a cuatro profesionales entusiastas de la música de cámara, que se conocieron en su etapa de juventud en el seno de la Orquesta Opus23, la Jonde y la Jorcam Se han formado con los cuartetos Casals, Quiroga, Belcea y Heime Müller.

DÓNDE: En la Sala Euterpe (Alfonso V, 10).

HORA: A las 19.30 horas.

ENTRADA: 5 euros.

■ TEATRO

Payasadas en el Teatro San Francisco.DL

Payasos

Payasadas Mágicas es un espectáculo donde se mezclan la magia y el clown, resultando así una composición divertida apta para todos los públicos, donde sin duda todos los asistentes disfrutarán de una actuación diferente que dejará huella. Con Zamoclown.

DÓNDE: En el Teatro San Francisco.

HORA: A las 12.00 horas.

ENTRADA: 6 euros.

LUNES 12

■ TEATRO

Payasos

Payasadas Mágicas es un espectáculo donde se mezclan la magia y el clown, resultando así una composición divertida apta para todos los públicos, donde sin duda todos los asistentes disfrutarán de una actuación diferente que dejará huella. Con Zamoclown.

DÓNDE: En el Teatro San Francisco.

HORA: A las 18.00 horas.

ENTRADA: 6 euros.

Teatro a favor de Auryn y Juan Sonador el año pasado.RAMIRO

Gala a favor de Auryn

Un año más, desde el Conservatorio Profesional de Música de León, entidad organizadora y encargada de la producción, con su profesora, Lourdes Fernández al frente, organiza un espectáculo familiar y multidisciplinar a favor de la asociación Auryn. Música, teatro, telas aéreas, portés acrobáticos, malabares y danza confluyen en el escenario, con la música, compuesta para la ocasión, por Juan Carlos Casimiro Pinto y guion original de Vanesa Hernández Gil y Ana Rocío Madruga Fernádez.

DÓNDE: En el Auditorio Ciudad de León.

HORA: A las 17.30 y a las 20.30 horas.

ENTRADA: 10 euros.

MARTES 13

■ CINE

'Roma, ciudad abierta'

Anna Magniani en 'Roma, ciudad abierta.'DL

Película dirigida en 1945 por Roberto Rossellini. Con Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcello Pagliero, Maria Michi. Roma ocupada por los nazis, la temible Gestapo trata de arrestar al ingeniero Manfredi (Marcello Pagliero), un comunista que es el líder del Comité Nacional de Liberación.

DÓNDE: En el Teatro San Francisco.

HORA: A las 20.00 horas.

ENTRADA: 4 euros.

■ TEATRO

Gala a favor de Juan Soñador

Un año más, desde el Conservatorio Profesional de Música de León, entidad organizadora y encargada de la producción, con su profesora, Lourdes Fernández al frente, organiza un espectáculo familiar y multidisciplinar a favor de Juan Soñador. Música, teatro, telas aéreas, portés acrobáticos, malabares y danza confluyen en el escenario, con la música, compuesta para la ocasión, por Juan Carlos Casimiro Pinto y guion original de Vanesa Hernández Gil y Ana Rocío Madruga Fernádez.

DÓNDE: En el Auditorio Ciudad de León.

HORA: A las 17.30 y a las 20.30 horas.

ENTRADA: 10 euros.

JUEVES 15

■ MÚSICA

Jam Session

Todos los jueves en el escenario del Black Bourbon hay una cita para los amantes de la música en directo, la improvisación y para todo aquel que toque algún instrumento o cante.

DÓNDE: Black Bourbon

HORA: A las 21.30 horas.

ENTRADA: 6 y 8 euros.

'Palabra'

Giovanni Caccamo actúa en León.DL

Palabra es el primer disco en español de Giovanni Caccamo y la gira homenaje a Franco Battiato.

DONDE: En el Teatro San Francisco.

HORA: A las 20.00 horas.

ENTRADA: 10 euros.

■ FERIA

Valencia de Don Juan

Grupo de danzas en la Feria de Febrero de Valencia de Don Juan.DL

La 103 Feria de Febrero se celebrará los días 15, 16 y 17 en Valencia de Don Juan.

■ LIBRO

'La carne de cisne'

Presentación en León, en la librería Sputnik, La carne del cisne, de Teresa Cardona.

■ TEATRO

'Romeo y Julieta despiertan'

Entrecajas producciones presenta una versión del clásico de Shakespeare. Autor: Eberhard Petschinka. Director: Rafael Sánchez.

Intérpretes: Ana Belén y Jesús Noguero. Violonchelo Irene Rouco.

Guitarra José Luis Torrijo y piano David San José.

DÓNDE: En el Auditorio Ciudad de León.

HORA:

ENTRADA: