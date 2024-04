Agenda de León hasta el 19 de abril

Publicado por carmen Tapia Torres León Verificado por Creado: Actualizado:

VIERNES 12

LIBROS

‘Ciudad K’. Alberto G. Luna, autor de la novela negra Ciudad K, publicada por Ediciones Lastarria estará hoy en El Albéitar de la Universidad de León a las 18.00 horas en una conversación con Marta Marne.

Feria. Programación de la Feria de Editores Emergentes (FEE) en la ciudad de León hasta el día 14. En el jardín del Albéitar están instaladas 12 casetas de editoriales que darán a conocer al público leonés sus novedades y ejemplares más destacados. El horario es de 12.30 a 14.30 horas durante el viernes, sábado y domingo y de 18.30 a 20.30 horas jueves, viernes y sábado.

Feria de editores emergentes.MARÍA FUENTES

MÚSICA

Álvaro Casares. ‘Check, un show bien’. Espectáculo de comedia, donde el escenario se convierte en el epicentro de las ocurrencias costumbristas. En el Teatro San Francisco a las 21.00 horas. Entrada: 17 euros.

Noemí Teruel Serrano. Concierto de piano de Noemí Teruel Serrano, que en los últimos desarrolla una amplia carrera concertística en Italia y parte de Europa con gran éxito de público y crítica. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Noemí TeruelDL

GALA BENÉFICA

Aspace. La Asociación para la Atención de las Personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines (Aspace) celebra hoy a las 1900 horas, en el Auditorio Ciudad de León su 39 Aniversario con una gala benéfica, cuya recaudación, con una entrada a un precio de 8 euros, irá destinada en su totalidad a las personas que padecen parálisis cerebral.

DONACIÓN DE SANGRE

Cistierna. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

SÁBADO 13

TALLER

Primavera de ciencia. La programación cultural de la Fábrica de Luz. Museo de la Energía esta semana en el museo arranca hoy a las 12.00 horas con Los talleres del museo: primavera de ciencia. Relacionado con la ciencia y la estación primaveral, los asistentes descubrirán conceptos científicos a través de divertidos

experimentos. Está actividad está orientada a público general, aunque los menores de seis años deberán estar acompañados, y tiene un precio de cuatro euros por persona. Para acudir a las actividades y a los talleres se requiere reserva previa

llamando al 987400800, enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es o en la taquilla del museo.

TEATRO

Marionetas. Tropos Teatro muestra a una Blancanieves que no sabe de tareas domésticas, pero sabe hacer una página web y desde luego no va a besar a ninguna rana por muy príncipe que sea, porque no quiere casarse. En el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

Marionetas con la obra 'Blancaneves'DL

Mortadelo, a la libertad desde el teatro. Inspirada en hechos reales, descubrimos de la mano de Miguel Murillo, quien conoció en persona al propio preso, el periplo por cárceles y fugas de Antonio Fuentes Paraíso. A través del teatro encontró la manera de evadirse de su aislamiento. INterpretada por Alberto Díaz (Mortadelo), Javier Bermejo (Dramaturgo / Funcionario Prisión / Nino / Director Prisión / El Nazi) y Sofía Miguélez ( Funcionaria Prisión / La Chuches / Policía). En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

Una escena de 'Mortadelo, a la libertad desde el teatro'.DL

MÚSICA

XVIII Ciclo Maestros Internacionales. Concierto de piano del italiano Pier Carmine Garzillo. En el Auditorio Ciudad de León. Entradas: 15 euros general, 10 euros colaboradores Eutherpe y 5 euros menores de 18 años.

Pier Carmine Garzillo.DL

DOMINGO 14

MUSEO DE LA ENERGÍA

Escape room. Sesión de escape room en la nave de turbinas del museo. Organizada por Bierzo Natura y con el objetivo de poner a prueba mediante pistas el ingenio y la resolución de enigmas de los participantes. En la Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada de 11.00 a 14.00 horas. Esta actividad se desarrollará por turnos de 40 minutos y para participar se formarán grupos de seis integrantes mayores de ocho años, el precio es de diez euros por persona y la inscripción se realizará directamente con Bierzo Natura por Bizum, por transferencia o en las oficinas.

TEATRO

Marionetas. Tropos Teatro muestra a una Blancanieves que no sabe de tareas domésticas, pero sabe hacer una página web y desde luego no va a besar a ninguna rana por muy príncipe que sea, porque no quiere casarse. En el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía. Un momento clave del movimiento obrero español. En 2023 se cumplió el centenario del asesinato de Salvador Seguí más conocido como El Noi del Sucre, líder de la CNT y gran figura del sindicalismo barcelonés y español de principios del siglo XX. Teatro del Abrazo. Actuación en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León a las 17.30 horas.

Mortadelo, a la libertad desde el teatro. Inspirada en hechos reales, descubrimos de la mano de Miguel Murillo, quien conoció en persona al propio preso, el periplo por cárceles y fugas de Antonio Fuentes Paraíso. A través del teatro encontró la manera de evadirse de su aislamiento. Interpretada por Alberto Díaz (Mortadelo), Javier Bermejo (Dramaturgo / Funcionario Prisión / Nino / Director Prisión / El Nazi) y Sofía Miguélez ( Funcionaria Prisión / La Chuches / Policía). En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 14.19 horas. Entrada: 8 euros.

Una escena de 'Mortadelo'.DL

Tutankamón, el niño faraón. El día que su mecenas, Lord Carnarvon, le comunica la retirada del apoyo económico y el cierre de la excavación, el arqueólogo Howard Carter, descubre una nueva tumba, quizá la que él más esperaba, la única de la dinastía XVIII no encontrada hasta entonces, la de Tutankamón. Teatro Mutis, teatro familiar en el Auditorio Ciudad de León a las 18.00 horas. Entradas: 6 y 3 euros.

LENGUA CHINA

Taller. El Instituto Confucio de la Universidad de León, en colaboración con el Ayuntamiento de León, celebrará este domingo, 14 de abril, el Día Internacional de la Lengua China, en la Plaza de Botines de la capital leonesa a partir de las 17.30 horas.

EXPOSICIÓN

Espacios residuales. Imágenes habitadas. El Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, Mihacale, situado en la localidad de Gordoncillo (León) despide la exposición Espacios residuales. Imágenes habitadas con un concierto de El Nido que tendrá lugar el domingo 14, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El Nido.DL

MÚSICA

Paula Lozano. Nacida en León en 2006, comenzó sus estudios de piano a los 10 años bajo la tutela de Héctor Sánchez, con quien sigue impartiendo clases actualmente en el Conservatorio Ángel Barja de León. Ha actuado en varias ocasiones en el Auditorio de León y en el Auditorio Ángel Barja junto a la orquesta del musical El tesoro de Bagallaga. Además ha actuado como invitada en la Sala Unicaja Banco de Santa Nonia, en la celebración de la final nacional del concurso ‘Puente a China’, que contó con la visita del embajador de China. Concierto hoy en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Paula Lozano.DL

LUNES 15

CINE

Tarde de perros. Unos delincuentes de poca monta deciden atracar la sucursal de un banco de Brooklyn. CAl Pacino, John Cazale, Charles Durning, Carol Kane. Dirigida por Sidney Lumet en 1975. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Tarde de perros'.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Laguna de Negrillos. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.15 horas a 20.45 horas. El punto fijo de donación está en José Aguado.

MARTES 16

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

MÚSICA

Carlos Vidal. El violonchelista valenciano Carlos Vidal ofrecerá un concierto en Ponferrada en el que hará un repaso de la historia de este instrumento. Vidal explorará la vertiente minimalista, con obras escritas para solistas, sin acompañamientos musicales. El músico repasará temas de autores barrocos o del clasicismo, donde destacan Domenico Gabrielli, Bach o Dall’Abaco. También ofrecerá temas del romanticismo y contemporáneos, con Alfredo Piatti, Gaspar Cassadó y Györgi Ligeti. Esta actuación está organizada por el Servicio de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Ponferrada y tendrá lugar en el auditorio Marita Caro del Conservatorio de Música Cristóbal Halffter de la capital del Bierzo a partir de las 19.30 horas.

MIÉRCOLES 17

LIBRO

Alan Lomax en la provincia de León. La Fundación Lola Pérez Rivera presenta el libro Alan Lomax en la provincia de León, un estudio y transcripción de las grabaciones de las canciones populares que el etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax recopiló en la provincia leonesa a mediados del siglo pasado. Editado con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura y la Fundación Caja de Burgos, la presentación del libro tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura (calle Santa Nonia, 3) con acceso libre hasta completar el aforo.

El floclorista Alan Lomax.Foto de archivo

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines para donar sangre de 16.30 a 21.15 horas.

JUEVES 18

MÚSICA

Festival de experimentación sonora. Tesla. Festival de experimentación sonora celebra su sexta edición en León los días 18, 19 y 20 de abril de 2024. A lo largo de estos tres días, el festival presenta un total de 16 actuaciones a cargo de 27 artistas distribuidos por cuatro escenarios distintos de la ciudad. Hoy, a partir de las 20.30 horas, Roi & The Panic Room, Neonoe + Mucrovisión. En el Musac.

DONACÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas. En punto fio de donación, en José Aguado.