Agenda de León: toda la programación hasta el 24 de mayo

VIERNES 17

CONFERENCIA

Los sueños no tienen cima. Charla coloquio con Susana Ruiz Mostazo. Organizada por la Asociación de Diabéticos de León (Adile). En el salón de actos del Centro Cívico del Crucero (Avenida de La Magdalena, 1) a las 19.00 horas.

TALLERES

Reparación de bicis. Actividad que se enmarca en la promoción de la movilidad sostenible en la ciudad de León, se celebrará los días 17, 18 y 19 de mayo Los talleres se impartirán en la avenida Reyes Leoneses, frente al Auditorio Ciudad de León, donde se ha habilitado una instalación temporal de autorreparación. Hoy serán a las 18.00 y 19.00 horas y los días 18 y 19 los talleres se impartirán a las 11.00 y a las 12.00 horas. Las clases correrán a cargo de la escuela de mecánica de bicicletas TreceCatorce. Para participar en los talleres es necesaria la inscripción online previa a través del enlace https://secure.parkingverde.com/redir.php?idb=LEONRESERVAS.

SÁBADO 18

Taller

Primavera en ciencia. La programación cultural de esta semana en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada comienza este sábado a las 12.00 con Los talleres del museo: primavera de ciencia. Para acudir a los talleres se requiere reserva previa llamando al 987 400 800, enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es o en la taquilla del museo.

La Térmica Cultural

Visita guiada. Dentro de su programación cultural, a las 11.00 horas tendrá lugar la visita guiada Compostilla I: nace Endesa donde los asistentes conocerán la historia de la central térmica. Para asistir a esta actividad gratuita, es necesaria inscripción previa en www.latermicacultural.es, contactando con el teléfono 987 400 800, escribiendo al correo guias@ciuden.es o en la taquilla de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

LIBROS

Los sueños no tienen cima y 111 historias de personas con diabetes. Susana Ruíz Mostazo presentará sus dos libros: Los sueños no tienen cima y 111 historias de personas con diabetes. Susana es una persona con diabetes tipo 1, montañera que ha alcanzado varias cimas. En estos libros cuenta sus vivencias a través de estos retos y su experiencia con la diabetes. A las 12.00 en el Ecobar Coherencia (calle Tras el Ayuntamiento) en Ponferrada.

CUENTOS

Cuentos para contar en verso. Mari Paz Brasas y Joaquín Alegre llevan a Gordoncillo una propuesta original dentro de la programación de Letras en la Panera. A las 19.30 horas dentro del ciclo Letras en la Panera. Una propuesta viva y original que deleitará a cuantos se acerquen a escuchar contar historias en verso, otra forma de narración.

Mari Paz Brasas y Joaquín Alegre.DL

EL PALACÍN

Día de los museos. Durante todo el fin de semana se han organizado visitas guiadas, visitas comentadas y una gymkana fotográfica. Hoy, a partir de las 12.00 horas, se ha programado una visita guiada en lengua de signos dirigida a personas con y sin discapacidad auditiva. A partir de las 18.00 horas, tendrá lugar la propuesta familiar Abre los ojos y ve, una gymkana fotográfica. La inscripción será en la taquilla del Palacín 10 minutos antes del comienzo de la actividad por orden de llegada. Se ofertan 50 plazas.

Centro de Interpretación Romano. El Centro de Interpretación del León Romano en la Casona de Puerta Castillo desarrollará la representación teatralizada De civitate legio en dos pases a las 12.00 y a las 13.00 horas. Actividad gratuitas y no es necesaria la inscripción previa. El acceso será libre hasta completar aforo.

Centro de Interpretación del Reino de León. En el Centro de Interpretación del Reino de León en el Palacio de los Condes de Luna se ha programado la representación teatralizada Los protagonistas del Reino con dos pases a las 18.00 y a las 19.00 horas. Actividad gratuitas y no es necesaria la inscripción previa. El acceso será libre hasta completar aforo.

FERIA

Carea. Séptima edición de la Feria del Carea en Cerezales del Condado en la que habrá un redil de conocimientos, razas y productos locales que se celebrará los próximos días 18 y 19 de mayo en la misma localidad. La asistencia es libre y gratuita. El acceso a las mesas redondas es libre hasta completar aforo.

Feria de Carea.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se traslada a Botines de 08.30 a 14.15 horas.

MÚSICA

Brothers in Band. Actuación de la banda homenaje a Dire Straits y Mark Knopfler, que presenta el espectáculo, The Last Tour of Dire Straits, en el que recrean la última gira que hizo Dire’ straits. Actuación en el Auditorio Ciudad de León. A las 20.30 horas. Entrada: 36 euros.

Brothers in BandDL

Alessio Masi. Concierto del pianista italiano en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Interpretará obras de Lodovico Giustin, J. S. Bach, Claude Debussy, Nino Rota y Chopin.

Alessio Masi.DL

Nat Simons. Nat Simons publicó a finales de 2021 su primer disco en castellano, llamado Felina. Canciones de Nat como Another Coffee & Cigarette Day, Happiness o Endless Summer Road tienen millones de escuchas en plataformas como Spotify o Apple Music. A las 21.00 horas en el Babylon. Entrada: 12 anticipada y 15 en taquilla.

Corales. Con motivo de la fiesta del Cristo, en la iglesia de Quintanilla de Somoza tendrá lugar a las 18.00 horas un concierto a cargo de las corales El Vent del Nord de Barcelona y la Excelsior de Astorga. Una vez finalizada la actuación de ambos coros, en la plaza del pueblo habrá baile maragato, a cargo del grupo folclórico del Val de San Lorenzo.

Fetén sinfónico. Fetén Sinfónico es una lectura contemporánea de la música tradicional en la que composiciones propias de este dúo son orquestadas por Diego Galaz, Miguel Malla e Ignacio Cantalejo. Actuación en el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 10 euros.

Fetén sinfónico.DL

MUSAC

Noche europea de los museos. La Compañía de Danza Carmen Fumero presenta su espectáculo Las Idas y el trio de Jazz Luismi Segurado ofrecerá un concierto de jazz hardbop. Desde las 20.00 a las 00.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

CONFERENCIA

Medicina integrativa y ayuno en el cáncer. Conferencia del director médico y fundador de Zuhaizpe, Karmelo Bizkarra. En el salón Torío en el Hotel Berceló Conde Luna de 10.00 a 14.00 horas.

TEATRO

Miguel Hernández. Si no me sacáis de aquí, me muero. Este monólogo es un tributo al Miguel

Hernández escritor y persona. Es una visión subjetiva de su vida y obra. Director, actor y dramaturgo: Gabriel Almagro. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

DOMINGO 19

TALLER

Taller de astronomía.Miguel Calero

Astronomía. La Fábrica de Luz- Museo de la Energía de Ponferrada organiza un taller de astronomía en colaboración

con la Asociación Astronómica del Bierzo. Esta actividad es gratuita y está orientada a público infantil, aunque los menores de seis años deben acudir acompañados de un adulto. A las 12.00 horas. Para acudir a los talleres se requiere reserva previa.

LA TÉRMICA CULTURAL

Visita guiada. Visita guiada Entre helechos. En esta actividad, también gratuita, los asistentes conocerán el origen y las características de los helechos arborescentes, las especies

que dieron origen a los yacimientos de carbón en las comarcas del Bierzo y Laciana durante el periodo carbonífero. A las 11.00 horas. Para asistir a esta actividad gratuita, es necesaria inscripción previa en www.latermicacultural.es, contactando con el teléfono 987 400 800, escribiendo al correo guias@ciuden.es o en la taquilla de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.

DEPORTE

Desafío Synercycling. Evento de spinning cuyo objetivo es fomentar el deporte acompañado de música y diversión de la mano de los mejores trainers. Por otro lado, tendrá una vertiente solidaria a favor de la Protectora de Animales. Los participantes podrán donar alimentos para los animales o realizar una aportación económica si lo desean. En la Plaza de San Marcos.

EL PALACÍN

Día de los museos. Visita comentada El León de Catalá Roca, una actividad dirigida al público en general en la que se hará un repaso por la exposición que recoge las obras más representativas del fotógrafo. A partir de las 18.00 horas, se ha programado la actividad ¿Qué estás mirando?, dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años y en la que pueden colaborar adultos. La inscripción será en la taquilla del Palacín 10 minutos antes del comienzo de la actividad por orden de llegada.

MÚSICA

Melissa Ibrahimi. Concierto de piano de la ucraniana Melissa brahimi en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). Interpretará obras de Domenico Scarlatt, Ludwig van Beethoven, Serguéi Rachmaninoff y Franz Liszt. A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Melisa Ibrahimi.DL

VIII Memorial Diego Pérez. Organizado por la Universidad de León, participan la Banda de Música de la Asocición de Escuelas Municipales de Música de Castilla y León y la Banda de Música de Juventudes Musicales de la Universidad de León. A las 12.00 horas en el Auditorio Ciudad de León. Entrada con invitación.

TEATRO

La boda de los pequeños burgueses. Puesta en escena de la obra de Bertold Brecht. Crítica a la ética y las contradicciones de la sociedad. Aula T de Teatro. En el Teatro Albéitar de la Universidad de León a las 13.00 horas. Entrada: 2 euros.

LUNES 20

DONACIÓN DE SANGRE

La Robla. En el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 21

DONACIÓN DE SANGRE

Trobajo del Camino. En el centro de salud de 16.00 a 20.30 horas.

MIÉRCOLES 22

CINE

Mambar Pierrete. Historia de una mujer poderosa que lucha para mantener su vida. Dirigida por Rosine Mbakam en 2023. En el Teatro El Albeitar las 20.30 horas. Con invitación.

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 15.30 a 21.15 horas.

JUEVES 23

TEATRO

Serrana. Una obra que nace en el medio rural destinada a trasladar sus valores culturales a todos los rincones. Dirigida por Ángeles Vázquez e interpretada por Clara Ferrao, Stefano Fabris y Álvaro Murillo. En el Auditorio a las 20.30 horas. Entrada: 6 y 4.20 euros.

CINE

Wall Street. Nueva actividad del Colegio de Economistas con el I Ciclo de Cine Económico Epigmenio Rodríguez Mancebo. Hoy se proyecta la película Wall Street en el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Espacio abierto. Dirigida por Oliver Stone en 1987.

Una escena de la película 'Wall Street'.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Santa Mería del Páramo. En el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas.