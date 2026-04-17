Agenda León: toda la información hasta el 24 de abril

VIERNES 17

PALACIO CONDE LUNA

Visitas guiadas. Vuelven las visitas guiadas al Centro de Interpretación del Reino de León, ubicado en el Palacio del Conde Luna. Las visitas guiadas para el público en general varían dependiendo de la época del año. Entre los meses de noviembre y abril las visitas guiadas son los viernes y sábados a las 12:00 y a las 18:00 horas. Los domingos y festivos estas se realizan a las 12:00. Entre mayo y octubre la frecuencia varía y estas serán los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 12:00 y a las 18:00 horas. Los domingos y festivos esta actividad será a las 12:00 horas. En ningún caso es necesaria la reserva previa.

Centro de interpretación romano.RAMIRO

EXPOSICIÓN

'Paisaje del autismo'. La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés (sexta planta) acoge desde las 20.00 horas y hasta el próximo día 30, la exposición Paisajes del autismo, una muestra en la que la joven artista Virginia Mota Sáenz de Miera vuelve a utilizar su inspiración como una herramienta para concienciar sobre la inclusión y la diversidad, sobre todo hacia las personas autistas.

CONFERENCIA

'Geopolítica mundial en transformación: rutas, conflictos y alianzas'. El Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la ULE acogerá hoy a las 12.30 horas la primera de las conferencias que integran un ciclo titulado Geopolítica mundial en transformación: rutas, conflictos y alianzas, organizado por la Cátedra Almirante Bonifaz, que va a abordar temas como el problema del Ártico y Groenlandia, el conflicto de Oriente Medio y las relaciones de USA con Europa en el contexto actual. La conferencia que abrirá este ciclo, a la que podrán asistir todas las personas que estén interesadas, será impartida por el Coronel Abel Romero, Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, con una intervención titulada El Ártico, geopolítica y seguridad, en la que abordará las cuestiones de seguridad y la situación en estos momentos sobre este tema, que afecta a la economía y política mundiales, y que puede alterar el orden establecido.

MÚSICA

Festival Internacional de Órgano. Concierto en la Catedral de León en el marco del Festival Internacional de Órgano de Primavera hoy a las 20.30 horas en el que Ángel Montero (órgano) estrenará la obra Et in terra pax del compositor Eduardo Lorenzo Prieto, dedicada a las víctimas inocentes y anónimas de las guerras. En el concierto, en el que además se conmemora el 900 aniversario de la muerte de la reina Urraca, se interpretarán también obras de Bach, Demssieux, Mendelssohn, Torres y Guilmant.

Concierto de cantautores. I Ciclo de Voces de Cantautores Ciudad de León en el Museo Egipcio (Palacio de Gaviria, C/ Conde Luna 6, León) y comenzarán a las 20.30 horas. La entrada individual para cada concierto es de 12 euros y el abono para todos de 40 euros. El ciclo contará con cuatro conciertos que tendrán lugar en abril y mayo. El músico italiano Claudio Battirolo, afincado en León, abrirá el ciclo de conciertos hoy con su guitarra.

TEATRO

'Sigue la Luz'. Xenon Spain y Paca La Piraña ponen en escena una obra de teatro en la que nuestra protagonista cuenta la realidad de las películas más taquilleras de la cartelera de los últimos tiempos. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 16 euros.

'Sigue la luz'.DL

'Latas'. Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. Con la compañía de teatro D'Clirk. Interpretado por Ana Castrillo, Hugues Gauthier y Javier Gracia y dirigido por Florent Bergal. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 19.00 horas. Entrada: 10 euros.

'Latas'.Dl

'El barbero de Picasso'. 'El barbero de Picasso' es una comedia de personajes que viven acaloradamente, lo que para cualquiera podría ser una locura. Interpretado por Pepe Viyuela, Antonio Molero, Mar Calvo y José Ramón Iglesias. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 16 euros.

SÁBADO 18

OBSERVACIÓN DEL CIELO

Polígono X. Con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, la Asociación Leonesa de Astronomía continúa llevando a cabo sus actividades para preparar este importante evento astronómico con la colaboración del Ayuntamiento de León. En esta ocasión, el lugar elegido para celebrar sus jornadas divulgativas es el Parque Virgen del Camino, en el Polígono X. Estas actividades se celebrarán los días 18 y 25 de abril. La actividad del 18 de abril tendrá lugar entre las 11.30 y las 14.00 horas, consiste en una observación solar cuyo objetivo es dar a conocer los aspectos básicos del Sol y comprender la mecánica de los eclipses, así como dar a conocer la forma de disfrutar de esta gran estrella con total seguridad para los ojos. Los participantes podrán ver el sol de forma directa, con gafas de eclipse, por proyección y en la caja oscura.

Una mujer observa el sol durante el eclipse parcial que se produjo en 2025, con la Asociación Leonesa de Astronomía.fernando otero

MEDIOAMBIENTE

Jornada de Voluntariado Medioambiental. Jornada en Soto de Villar de los Barrios, un bosque que poco a poco vuelve a la vida gracias al esfuerzo colectivo. Hoy habrá una nueva hacendera impulsada por la asociación Promonumenta, junto a un numeroso grupo de «guardianes del bosque», formado por voluntarios procedentes de toda la provincia de León. Inscripción: villardelosmundos@gmail.com. WhatsApp: 674 71 89 32.

VILLAQUIMABRE

Feria del juguete y el ocio alternativo. #Juegaquilambre celebra su segunda edición los días 18 y 19 de abril en el Colegio Los Adiles de Villaobispo. Este encuentro surgió para ofrecer a todos los públicos otro tipo de juegos, alejados de los tecnológicos. El acceso al evento será libre y gratuito para toda la familia en horario de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 21.00 el sábado y de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 20.00 el domingo.

Feria del juguete en VillaquilambreDL

TEATRO

‘El legado’. Teatro en la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera a las 20.30 horas. Inspirada en hechos y testimonios reales, Laura Carvajal pone voz a Carmen, una mujer emigrante española y a su historia, que se desarrolla desde el presente hacia el pasado, en torno a su hija y a su nieta, desaparecidas en la dictadura argentina. de Merceditas Elordi. Con el grupo: El telón negro (La Losa — Segovia).

Teatro de Carrizo de la RiberaDL

'Payasito de rodeo busca empleo'. Espectáculo de marionetas que cuenta la historia de un payasito de rodeo y su burrita Pollina que buscan otros horizontes, llegando a un circo donde podrá aplicar su experiencia en un nuevo empleo. Con la compañía de Títeres y Marionetas El Tenderete en el Teatro San Freancisco. A las 18.00 horas. Entrada: 7 euros.

Teatro de títeres-DL

'Noche de chicas'. Un show de comedia creado y diseñado solo para mujeres y no recomendado para menores de 16 años. Sil de Castro, a la que acompañará una artista invitada, trae un show que es una fiesta. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.00 horas. Entrada: 18 euros.

MÚSICA

'Abraham Cupeiro Loira'. Abraham Cupeiro ha consolidado su presencia en la escena musical internacional, destacando por sus innovadoras propuestas y su capacidad de conectar la música ancestral con el gran público. Hoy actúa en el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 18.00 y 20.30 horas. Entrada: 25 euros.

Abraham CupeiroDL

EXPOSICIÓN

La Cabaña. Arte y memoria con la Azucarera Santa Elvira de León como protagonista es el reclamo de la exposición que estrena este sábado 18 de abril a las 19.00 horas la Galería de Arte del Refugio Creativo La Cabaña, ubicada en el número 33 de la calle Relojero Losada, en el barrio del Crucero.

DOMINGO 19

CONCURSO CANINO

I Campeonato de Perros de Rastro. I Campeonato de Perros de Rastro que se desarrollará en Noceda del Bierzo. A las 09.00 horas, concentración en el bar de Paco.

TEATRO

‘Mamaaá’. Obra de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez. Con el grupo Fénix Teatro (Zamora). Comedia de humor negro que sigue a dos hermanos desesperados por la herencia de su madre de 102 años, quien parece resistirse a morir a pesar de su salud precaria. A las 20.30 horas en la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera.

'El árbol de colores'. Cerca de Pueblo Encantado hay un árbol que florece todas las primaveras. Es un bien de la comunidad y los campesinos realizan romerías para el tiempo de la cosecha, lo que les permite fraternizar entre ellos… Con la compañía de títeres Arlequin y Juglares. A las 12.00 horas en el Teatro San Freancisco. Entrada: 7 euros.

'La ansiedad no mata, pero fatiga'. El objetivo es conseguir que el público salga del teatro más feliz y con herramientas sencillas que les ayuden a gestionar emociones incómodas como la ansiedad. Todo con un toque de humor para que disfruten y se diviertan con la obra. Con Patri Psicóloga y Rafa Blanca. A las 19.00 horas. Entrada: 30 euros.

Una escena de 'La ansiedad no fatiga'.DL

'A la gloria con Gloria Fuertes'. Una obra para clown con la honda ternura de los poemas de Gloria Fuertes y la ingenuidad propia de los payasos. Dramaturgia y dirección: Marta Torres. Intérpretes: Cristina Almazán y Santi Martínez. Música: Santi Martínez. Coreografía: Cristina Almazán. A las 18.00 horas en el Auditorio de León. Entrada: 6 euros.

Teatro en el Auditorio de León.DL

MARTES 21

CINE

'Orgullo'. Película dirigida por Manuel Mur Oti en 1955. Con Marisa Prado, Alberto Ruschel, Eduardo Calvo, Beni Deus, Cándida Losada y Enrique Diosdado. Historia de dos familias, los Mendoza y los Alzaga, enfrentadas durante generaciones por el agua de un río que separa sus fincas . En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Orgullo'.DL

MIÉRCOLES 22

TEATRO

'El ascensor'. Comedia de la actriz francesa residente en el Bierzo Anita del Sol. Un encierro inesperado cuando un ascensor se avería con dos mujeres dentro que no podrían ser más distintas: Brigitte, una ejecutiva estresada, obsesionada por la eficacia y las apariencias, y Frida, una vecina veterinaria, vegetariana y apasionada por la ética animal. Interpretado por Pilar Álvarez y Anita Del Sol y dirigida por Anita Del Sol. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

Una escena de 'El ascensor'.DL

DANZA

'The room where it happens'. Repetir una larga rutina de distracciones del alma para así esquivar quedarse a solas con uno mismo. Danza contemporánea en el Auditorio de León. A las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

JUEVES 23

FERIA MULTISECTORIAL

Torre del Bierzo. La II Feria Multisectorial de Torre del Bierzo se inaugura a las 11.00 horas. Organizada por la Junta Vecinal en colaboración con el Ayuntamiento.