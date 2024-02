Mesón La Rueda: donde volver siempre

Publicado por Álvaro Caballero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Rueda no para. El emblemático mesón del Crucero rememora día a día el lugar de referencia en el que le han colocado sus más de tres décadas de buena cocina, producto de primera calidad en pescados, mariscos y carnes y trato cercano con el cliente. Parece una receta sencilla, pero no bajar el nivel que le ha convertido en un clásico, sino actualizarlo, hace que la comida en el local de la familia Barros Viñambres se salde con la necesidad de volver siempre.

Quien se haya sentado para disfrutar de la mesa y mantel del mesón La Rueda lo atestigua con el alistamiento a una cofradía de clientes en la que aquellos a los que llevaban sus abuelos de la mano aparecen ya como padres que legan la costumbre a sus hijos. Si no han disfrutado de su cocina, algo raro para alguien de León, tardan ya en reservar. La amplia carta sacia la demanda de los paladares más exquisitos. El expositor luce el colorido de un marisco de primera calidad: percebe, camarón, langosta, navajas, almejas, nécoras, ostras, centollos, zamburiñas, cigalas... Lo que se pida se tiene y, si no, se puede encargar.

La oferta de pescados frescos no desmerece a la propuesta del marisco. No se pierdan la lubina a sal, emplatada en mesa, porque la recordarán cuando hablen de los sitios donde mejor la han comido. La buena gestión de los proveedores hace que junto con los habituales de la carta se ofrezcan pescados del día, frescos, escogidos, como el sabroso san pedro, que no traicionan el estándar de exigencia que marca la trayectoria abierta por Manolo Barros y la cocina de su mujer, Yoli Viñambres. Ese legado descansa ahora en lo que aprendió a su lado su hijo Miguel, digno heredero de una saga con sello en la restauración leonesa.

La oferta con la que tentar a los clientes da entrada también a las carnés de primera calidad y se redondea con una extensa carta de vinos. Si van, volverán. Seguro.

