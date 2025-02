Panadería Flecha: Una tarta que es una delicia de pistacho y queso

Pronunciar su nombre es imaginarse un mundo de sabores, de sensaciones y de recuerdos gustativos que permanecerán siempre. Panadería Flecha, con Daniel a la cabeza, ha logrado ese reconocimiento por tantos años de trabajo y dedicación al pan, a las pastas, la bollería... y a sus ricas y deliciosas tartas.

Una de ellas, la de queso, cuya receta este afamado panadero con reconocimientos internacionales como Daniel Flecha heredaba de su abuela dándole un toque personal, convertida en santo y seña y con la presencia también de otro ingrediente que de la mano de Daniel adquiere también una relevancia y esencia determinante, el pistacho.

No solo por el color, también por su cremosidad y el sabor que en cada pedazo o porción se puede degustar. Esa mezcla de queso y pistacho confiere a esta obra artesanal una dimensión y atractivo tan especial como atractivo.

Y con la firma de Panadería Flecha. La misma que atesoran también otras tartas exquisitas, sus pasteles, una bollería para chuparse los dedos o todas las variedades de pan desde las barras a las hogazas.

Con una masa de primera calidad y unas manos que convierten a esta en un producto final excepcional que desde el año 1957 entra en los hogares de los leoneses. Y que también vieja a otros puntos de la geografía nacional.

Y en estas fechas no podía faltar ese toque personal y artesanal de Flecha con los carnavales. Y ahí ocupan un lugar destacado sus sabrosas orejas, los flores y las caretas decoradas con chocolate de diferentes colores y dibujos. Y con la posibilidad de adquirirlos en todos sus establecimientos, desde el de la Pícara Justina al situado en la Chantría o el de Eras. Y también en el de El Corte Inglés. Cualquier excusa y momento es bueno para disfrutarlo. Sólo hace falta pasar por Panadería Flecha. También llamar a sus diferentes números de teléfono o entrar en su página web www.flecha1957.com.

Dirección: C/ Santos Ovejero, C/ Señor de Bembibre, C/ Fuero y El Corte Inglés Tfns: 987808211, 987009600 y 987873344