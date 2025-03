Restaurante El Atrio, calidad de buena cocina

La receta es sencilla, pero no fácil: producto de primera calidad, cocina tradicional con atención a la esencia de los platos y cercanía en el trato. Apenas con esos tres ingredientes, no tan simples de encontrar ni maridar, afronta el Atrio su renovación. El restaurante, abierto en 2013 junto a la fuente de Santa Ana, inicia etapa. Pero no desde cero, sino a partir de la amplia experiencia que acumula la nueva dirección y el equipo profesional, formado por una docena de personas, que garantiza un servicio de calidad y la necesidad de volver a repetir.

La apuesta del Atrio mantiene el menú del día, con amplias opciones a precios asequibles, pero refuerza el abanico de una carta en la que los comensales pueden encontrar respuesta a sus demandas. Hay para todos los gustos dentro de una oferta que en las carnes invita a degustar sus elaboraciones al horno, como el lechazo asado, y que se deleitan con el solomillo o el entrecot de carne madurada.

Los pescados no defraudan. El horno del Atrio y el buen hacer de su cocina dan sabor al cogote de merluza, la lubina o rubiel, a la vez que el resto de los fogones ponen en el mantel platos como la brocheta de rape con langostinos o bacalao al ajo arriero. Todo fresco del día y seleccionado, como sucede con la carta de mariscos traídos de Galicia: cigalas, percebes, langostinos, bogavantes, centollos, carabineros... Si ha quedado un hueco, los postres caseros redondean la comida.

El amplio comedor, con espacio para 150 comensales, da opción para la celebración de banquetes de comunión, bautizo o boda. Las instalaciones se prestan además para la celebración de eventos, con opción para menú de grupos, dentro de un ambiente en el que disfrutar no sólo de la comida, sino de una sobremesa agradable.

El Atrio, cuya dirección se acaba de estrenar también en el Espiral, junto al Incibe, abre de 08.00 a 00.00 horas, de martes a sábados, además del domingo por la mañana. Donde siempre, pero mejor.

Dirección: Francisco Molleda, 5, bajo, 24006 (León) Teléfono: 987 876 369