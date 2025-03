Agenda de León: toda la programación hasta el 3 de abril

VIERNES 28

LIBRO

«Los sorretinos». A las 20h, en el Palacio de Conde Luna, tendrá lugar el encuentro con Virginia Higa a propósito de su libro Los sorrentinos. La autora estará acompañada por Begoña Valverde (coordinadora del Club de lectura LEE con FEE), dentro del ciclo Editar la Memoria. La quinta edición de FEE arranca con la visita de la escritora argentina. Habrá un diálogo en torno a la memoria, el lenguaje y el humor como vehículo, de la familia, de qué es ser migrante y del Chiche.

CONCIERTO

Bigblack Rhino. Banda de carácter enérgico y indomable que nace en 2014 y está formada en la actualidad por Nuria Mancebo (Nuri Thunder), Gerard Brugués (Pàkitsguitar), Gerard Cantero, Miquel Brugués y Francesc Sotillos (Cheka). En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 6 euros.

Cartel del concierto.DL

MÚSICA

Femenino coral. Femenino Coral Voces de León ofrece el concierto Corazón Encanto a las 19.30 horas en el Auditorio del Conservatorio de León, c/ Santa Nonia.

Día del piano. El ciclo «Piano Lontano» vuelve a acercar el instrumento al público este viernes como anticipo al Día Mundial del Piano, que se celebra el 88º de cada año en honor a sus 88 teclas. La plaza de San Marcelo junto a Botines y la plaza de Santo Martino serán testigos del talento de quien se anime a tocar el instrumento de 13.00 a 15.00 horas en San Marcelo y a la plaza de Santo Martino de 19.00 a 21.00 para interpretar piezas de forma improvisada.

Día del piano.DE LA MATA

DONACIÓN DE SANGRE

Valderas. Donación en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

SÁBADO 29

ASTRONOMÍA

Eclipse de Sol. La Academia de Astronomía de León (ALA) organiza una actividad para contemplar el eclipse parcial de Sol del día 29 de marzo. La actividad comienza a las 11.00 horas y termina a las 13.00 horas. Hay cien plazas y se asignarán por orden de inscripción obligatoria en la web de la ALA «Astroleon» y en la página de facebook de la A.L.A. La asistencia es gratuita. En el Observatorio Astronómico Municipal Pedro Duque en el Coto Escolar.

Cartel de la actividad.DL

TEATRO

«Charlas de azucarillo». Formato de charla motivacional, estos personajes excéntricos, vulnerables y divertidos, tratan de hacer feliz al público. Dirigida e interpretada por Elena Donzel y Mari Marcos. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

Una escena de la obra.DL

«Y los sueños, libros son». Genaro y Jimena no pueden dejar de leer. Producciones Kinser, S.L. Teatro Clown en el Teatro San Francisco de León a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

Una escena de la obra en el Teatro San Francisco.DL

MUSAC

Inauguración de dos exposiciones. A partir de las 18.30 horas se inauguran dos nuevas exposiciones. «Así como suceden las cosas, también nada sucede», de la Colección Musac; y «Autorretratos a través de la historia del arte», que permitirá ver, por primera vez en el Musac, siete fotografías de Yasumasa Morimura donadas por el artista al museo este mismo año.

MÚSICA

«Songs of Erosione». Concierto «Songs of Erosion», el primer concierto del ciclo Sonidos de Primavera 2025 organizado por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia a las 18.30 horas con una propuesta contemporánea. Songs of Erosion es un proyecto de los artistas Clara Lévy, Clara de Asís y Víctor Guaita surgido de una lectura contemporánea de las Cantigas de Santa María (S. XIII) a través de la lente de la erosión.

FESTIVAL

XX aniversario Pub El Punto. El evento tendrá lugar en Espacio Vías. La fiesta comenzará a las 17.00 horas con la apertura de puertas y la música de DJ Fucking Dry y Dani Alfageme. A partir de las 18.00 horas, actuaciones de Alex González, Modestia Aparte, Miguel Costas (ex Siniestro Total) y Son 4 Días (tributo a El Último de la Fila). Las entradas están a la venta en el Pub Luna 9 y el Pub El Punto a un precio de 35 euros. También se podrán adquirir en taquilla el día del evento por 40 euros. El precio incluye dos consumiciones.

LIBRO

«Victorino Otero Alonso, el soldado. Sufrir y vencerse». Ángel Neila presenta su libro Victorino Otero Alonso, El soldado. Sufrir y vencerse en el Museo de la Radio Luis del Olmo de Ponferrada. El Instituto de Estudios Bercianos acompaña al autor en esta presentación junto con el periodista César Fernández. A las 11.00 horas.

«Desandando, una enciclopedia abierta». Presentación del trabajo de documentación y recopilación realizado por Alicia García y Pablo Juárez. En la Casa de Concejo de Vegas del Condado a las 19.00 horas. Alicia García y Pablo Juárez estarán acompañados por Vicente de Barrio Fernández. A continuación el contador, músico, etnógrafo y escritor zamorano José Luis Gutiérrez ofrecerá el espectáculo Las historias de Guti (público adulto) en El Casino a las 20.00 horas.

Alicia García y Pablo Juárez.DL

DOMINGO 30

DANZA

«Latidos». Aire Nuevo Danza es una compañía de danza, es un proyecto, un intento de recuperar la pasión por el arte y acercarlo al gran público. Director artístico y coreografía Beatriz Morcillo. En el Teatro El Albéitar a las 19.30 horas. Entrada: 8 euros.

Cartel de 'Latidos'.DL

TEATRO

«Y los sueños, libros son». Genaro y Jimena no pueden dejar de leer. Producciones Kinser, S.L. Teatro Clown en el Teatro San Francisco de León a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

TEATRO

«Ya no sé ni lo que digo». ‘Ya no sé ni lo que digo’ es el primer show de stand-up de Ignasi Taltavull, co creador de La Ruina. También es el creador del podcast «Aquí Estamos» junto a Adri Romeo, además de formar parte de «Lejos de Aquí» y del grupo musical «Los Nuevos Fenómenos». Actuación en el Teatro San Francisco a las 18.30 horas. Entrada: 16 euros más 2 de gestión.

Ignasi Taltavull DL

LUNES 31

DONACIÓN DE SANGRE

Trobajo del Camino. Donación de sangre en el centro de salud de 16.00 a 20.30 horas.

MARTES 1

MUSAC

Alberto García-Alix. A las 19.00 horas, el fotógrafo leonés Alberto García-Alix ofrece una conferencia sobre La ausencia como estímulo. El autor reflexiona sobre cómo la ausencia, su existencia y su estímulo influyen y se ven reflejadas en su obra, siendo hilo conductor y catalizador en sus fotografías.

Imagen del fotógrafo leonés Alberto García-Alix en una exposición.teresa suárez

MÚSICA

«El aliento invisible». El Museo Casa Botines Gaudí de León continúa con su ciclo de microconciertos «Clave Gaudí», en el que se fusionan la música en vivo con la obra arquitectónica de Gaudí, con la actuación a las 19.30 horas, del Dúo Ecos y su propuesta El aliento invisible. Las entradas ya están a la venta en la taquilla y en la web del museo y se pueden adquirir desde diez euros.

Una escena de 'El aliento invisible.DL

CINE

«La Sirene». Ciclo de derechos humanos del grupo de León de Amnistía Internacional a las 20.00 horas en el Albéitar de la Universidad de León. Película francesa dirigida por Sepideh Farsi en 2023. Tras un ataque iraquí con misiles, la metrópolis petrolera de Abadán se sume en el caos.

«Una mujer en París». Película dirigida por Charles Chaplin en 1923. Melodrama que denuncia la hipocresía y los prejuicios morales de la sociedad a través de la historia de Marie St. Clair, una joven de un pueblo francés enamorada de un pintor. Cine clásico a las 20.00 horas en el Teatro San Francisco. Entrada: 4 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. En el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas. El punto fijo está en José Aguado.

MIÉRCOLES 2

CONFERENCIA

«Exaltación sensorial en la cultura fin de siècle: de la sinestesia en las artes a la popularización de una vida estética». El Museo Casa Botines Gaudí estrena este miércoles el ciclo de conferencias que ha organizado con motivo de la exposición «Modernismo. Hacia la belleza del objeto cotidiano». Bajo el título «El Modernismo y las Artes» en este ciclo se hablará de arquitectura, música, literatura, pintura y artes decorativas. Hoy a las 20.00 horas, Sonsoles Hernández Barbosa, doctora en Musicología y profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de las Islas Baleares hablará sobre música y literatura.

Espacio de exposicones del Museo Gaudí.DL

FERIA

Editores emergentes. La Feria de Editores Emergentes (FEE) de León se celebrará del 2 al 6 de abril en el patio del Albéitar de la Universidad de León (ULE). El horario de visita será de 18:00 a 20:30 durante el jueves, viernes y sábado; y de mañanas, de 12.00 a 14.30 horas, el viernes, sábado y domingo. La quinta edición de FEE, organizada por la Asociación Cultural MAL, promete ser una cita «imprescindible» para los amantes de la literatura y un punto de encuentro para lectores, editoriales y autores emergentes.

DOCUMENTAL

«Divergentes». Presentación del documental Divergentes, realizado y protagonizado por los alumnos del taller de cine de Autismo León. Una obra que rompe estereotipos y que será presentada coincidiendo con el día mundial de concienciación del Autismo. El estreno tendrá lugar en el Salón de los Reyes de la Plaza de San Marcelo a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Participantes en el documental.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 16.30 a 21.15 horas.

JUEVES 3

LIBRO

«La península de las casas vacías». La Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de León ha organizado un encuentro con David Uclés, el autor de La península de las casas vacías a las 19.30 horas en el salón de Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo. Acompañará al autor el músico Asel Randez. La península de las casas vacías es fruto de quince años de trabajo en los que Uclés desempeñó un trabajo exhaustivo de documentación y memoria para lo que viajó por toda la geografía española. Para su creación ha recibido las becas Leonardo y Montserrat Roig.

DONACIÓN DE SANGRE

Cofradía Cristo del Gran Poder. En la Plaza de San Lorenzo de 15.30 a 21.15 horas.